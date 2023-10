Crisi Samp, Pirlo uomo solo al comando? Cosa manca e quali sono le alternative

Quattro sconfitte in quattro gare in casa e cinque in otto nel totale. Questi i numeri che certificano la crisi della Sampdoria, penultima in classifica in Serie B dopo aver perso 2-1 contro il Catanzaro. Andrea Pirlo rimane l'allenatore dei blucerchiati, ma la sua posizione traballa e la sensazione è che possa essere decisivo il prossimo impegno.

Pirlo, uomo solo al comando

Sabato 7 ottobre alle ore 16:15 si giocherà Ascoli-Sampdoria, molto probabilmente sarà l'ultima spiaggia per il tecnico ex Juve, che tra l'altro sembra essere un uomo solo al comando. Dopo la sconfitta contro il Catanzaro molti tifosi si sarebbero aspettati qualche affermazione da parte della società, magari attraverso il direttore tecnico Nicola Legrottaglie. Così non è stato. Pirlo ci ha messo la faccia e ha analizzato la gara parlando di "indecisioni difensive e mancanza di lucidità in alcuni episodi", ha promesso lavoro e unione di intenti per uscire dalla crisi. "La situazione al momento è questa - ha detto - dobbiamo cercare di stare uniti per venirne fuori tutti insieme. Bisogna cercare di essere positivi, non farsi prendere dalla paura, come si vede e si sente quando giochiamo, bisogna essere più bravi a portare le cose dalla nostra parte anche quando accadono episodi favorevoli. Siamo fragili e riusciamo a non vincere queste partite". Si tratta infatti dell'ennesima rimonta subita, al netto di una buona reazione a inizio ripresa, con diverse occasioni non sfruttate. Ma è anche vero che, passata la buriana, il Catanzaro è poi riuscito a controllare il risultato nel finale di gara.

Cosa manca alla Sampdoria e di chi sono le colpe?

Di chi sono le colpe? Questa la domanda che crea dibattito tra i sostenitori blucerchiati. Da una parte ci sono le note difficoltà sul mercato, legate alla difficile situazione societaria prima del salvataggio di Manfredi e Radrizzani, dall'altra però ci sono anche scelte che non sembrano troppo azzeccate, pur se fatte tra mille vincoli e paletti. Una squadra giovane, forse troppo, priva di una prima punta in grado di garantire almeno una quindicina di goal. Gli acquisti che avrebbero dovuto garantire esperienza che non hanno ingranato al meglio. Ricci a centrocampo è, al momento, un oggetto misterioso (e Yepes, l'alternativa, sembra ancora acerbo), Borini si sbatte, lotta e corre, ma non è quasi mai stato decisivo. Tra i più esperti anche Verre ha deluso, la continuità non è mai stata il piatto forte, ma quest'anno non si è acceso quasi mai, almeno finora.

Errori di gioventù e fragilità

In difesa, poi, si continua a utilizzare un adattato al centro come Murru (che tra l'altro sta facendo anche bene), ma si pagano soprattutto gli errori di gioventù, ultimo tra tanti quello in coabitazione tra Ghilardi e Stankovic, in occasione del pareggio del Catanzaro. Il difensore accenna l'intervento di testa e manda in confusione il portiere, che rimane di sasso. Inconcepibile, ancora di più dopo aver trovato il goal del vantaggio. Una squadra fragile, a cui servirebbe qualcuno con le spalle larghe in grado di fare scudo, ma all'orizzonte non sembra esserci nessuno del genere. E a proposito di giovani e acquisti: tanti sono arrivati, pochi (di Pedrola parleremo dopo) hanno convinto: Lemina è subentrato una volta ed è sembrato un pulcino bagnato, assolutamente avulso dal gioco, Panada ha fatto qualche scampolo di partita senza lasciare il segno, Girelli sta guadagnando minutaggio, ma va a corrente alternata. A Facundo Gonzalez viene preferito il già citato Murru, Delle Monache è stato rilanciato dopo l'infortunio di Pedrola, ma è sembrato leggerino a tutta fascia contro una squadra fisica e solida.

La mancanza di una prima punta

Capitolo prima punta, a cui abbiamo già accennato. L'esperienza di Quagliarella, con il senno di poi, avrebbe potuto fare comodo. Ma non sarebbe stata un'eresia tagliare i ponti con il passato se poi fosse arrivato qualcuno in grado di buttarla dentro. Esposito promette bene, ma ha predicato nel deserto dopo essersi ripreso dall'infortunio, La Gumina e De Luca si sono alternati, il primo ha sempre giocato con il cuore e ha trovato un paio di goal, ma ora sembra essere stato scavalcato dal secondo, attanagliato dai problemi fisici e mai incisivo quando è sceso in campo.

Le (poche) note liete

Poche le note liete, Pedrola è stato sicuramente un bel colpo, ha segnato tre goal e messo in mostra qualità importanti, la speranza è che l'infortunio che l'ha costretto a uscire dal campo nell'ultima gara non sia grave. Qualche buon segnale è arrivato anche da Vieira (dopo tante critiche, quantità al servizio della squadra) e, a tratti, da Stojanovic. Ma è troppo poco. Per il resto c'è anche una buona dose di sfortuna. Benedetti, pilastro del Bari finalista playoff nella passata stagione, si è infortunato subito e mancherà probabilmente per un paio di mesi, discorso simile anche in difesa, dove Ferrari (unico elemento di ruolo e di esperienza) si è fatto male dopo poche gare. Negli episodi chiave delle varie partite, poi, la formazione di Pirlo non è stata troppo baciata dalla 'dea bendata'. Emblematica la traversa colpita da Borini in avvio di ripresa contro il Catanzaro, se quel pallone fosse entrato, forse, il finale sarebbe stato diverso.

Tiki taka ed errori, il tecnico cambia modulo e cerca la quadra

E infine c'è anche Andrea Pirlo. Ha sposato il progetto e ha portato avanti un'idea di calcio moderno e propositivo, nell'ultima partita ha anche cambiato atteggiamento tattico passando dal 4-3-3 al 4-4-2. Però gli interpreti sono quelli di cui abbiamo già parlato. Possesso palla e costruzione dal basso sono due dei mantra del calcio degli ultimi anni, ma servono gli interpreti giusti e qualità per portare avanti un discorso del genere. In caso contrario gli svarioni sono dietro l'angolo ed è emblematico il goal preso contro il Pisa per un'incomprensione tra Stankovic e Verre. Il tutto, inoltre, abbinato a un campionato di Serie B con squadre smaliziate e solide, che picchiano, ripartono, e sono pronte ad approfittare di ogni incertezza. A volte sembra un gioco al massacro. Va però detto che la squadra sembra essere tutta dalla parte del tecnico. Lo dimostra il mucchio selvaggio dopo l'illusorio vantaggio realizzato da Borini, anche se la gioia è durata pochissimo. Un progetto a medio termine deve anche essere sostenibile dal punto di vista sportivo e se la Sampdoria, almeno per i risultati ottenuti fino a oggi, rischia la Serie C, forse pensare più all'oggi che al domani può essere la soluzione.

Le alternative a Pirlo

C'è chi invoca il calcio solido, 'pane e salame' di Iachini, chi preferirebbe Pippo Inzaghi, emergente ma con più esperienza in categoria rispetto a Pirlo. Tra i possibili sostituti in caso di esonero c'è anche Liverani, un profilo che però non sembra calzare a pennello alla situazione dei blucerchiati, allenatore, tra l'altro, reduce dai fallimenti a Cagliari e Parma, dopo la retrocessione con il Lecce. Per il momento, comunque, si riparte da Pirlo. La squadra ha ripreso la preparazione al 'Mugnaini' di Bogliasco in vista della trasferta di Ascoli e si prepara a nuova 'finale', con la speranza che il tecnico riesca a invertire la tendenza e a far ripartire i blucerchiati.