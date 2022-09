Genoa, premio per 777 Partners: "È la rete multi-club in più rapida crescita al mondo"

Importante riconoscimento per 777 Partners, la società americana di holding che detiene la proprietà del Genoa. Riceverà il premio 'Miglior strategia di internalizzazione' dal World Football Summit, manifestazione che si sta svolgendo a Siviglia tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022. Decisiva la rete di squadre storiche che sono state acquisite in rapida sequenza.

"777 Partners, una società di investimento privata con sede a Miami, ha rapidamente costruito una rete multi-club con alcune delle squadre di calcio storiche del mondo, tra cui il Genoa in Italia, il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio e il Red Star in Francia, oltre a una significativa quota di minoranza nel Siviglia in Spagna. Sotto ogni punto di vista, 777 Football Group è la rete multi-club in più rapida crescita al mondo". Questa la motivazione che si legge sul sito della holding.

" Negli ultimi dodici mesi - si legge ancora - 777 ha acquisito alcune delle franchigie più storiche nei più grandi mercati calcistici a un ritmo impareggiabile, distinguendosi come il gruppo calcistico multi-club più ambizioso del mondo. Durante questo periodo, 777 Football Group ha anche riunito un team di gestione multiculturale d'élite composto da professionisti altamente qualificati ed esperti che consigliano e informano la strategia generale".

I Wfs Awards del World Football Summit sono stati creati nel 2017 per riconoscere e premiare il lavoro svolto dai professionisti nei diversi campi e settori dell'industria calcistica che, oltre i 90 minuti di gioco, si sforzano di rendere questo sport un vero motore economico.