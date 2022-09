Genoa, rescisso il contratto dell'ex tecnico Shevchenko

Il Genoa ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con l'ex tecnico Andriy Shevchenko

Breve e sfortunata la parentesi in rossoblù del tecnico ucraino: tra novembre 2021 e gennaio 2022 ha guidato il Grifone per nove gare di Serie A raccogliendo solo tre punti grazie a tre pareggi; una sola vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana.

L'allenatore era subentrato a Davide Ballardini ed era stata la prima grossa scelta presa dalla nuova proprietà dopo l'acquisizione da Enrico Preziosi, scelta sbagliata alla luce dei risultati in una stagione poi terminata con Blessin alla guida e con la retrocessione in Serie B.