Genoa, anticipi e posticipi di ottobre e novembre: il calendario

La Lega Serie B ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla quattordicesima giornata del campionato cadetto. Ecco il programma completo delle gare del Grifone, compresi i match che erano già stati ufficializzati in precedenza (giornate dalla settimana alla nona), per completezza d'informazione

Calendario Genoa con anticipi e posticipi

Giornata 7 : Spal-Genoa, sabato 1 ottobre, ore 14:00

: Spal-Genoa, sabato 1 ottobre, ore 14:00 Giornata 8 : Genoa-Cagliari, venerdì 7 ottobre, ore 20:30

: Genoa-Cagliari, venerdì 7 ottobre, ore 20:30 Giornata 9 : Cosenza-Genoa, sabato 15 ottobre, ore 14:00.

: Cosenza-Genoa, sabato 15 ottobre, ore 14:00. Giornata 10 : Ternana-Genoa, sabato 22 ottobre, ore 16:15

: Ternana-Genoa, sabato 22 ottobre, ore 16:15 Giornata 11 : Genoa-Brescia, sabato 29 ottobre, ore 16:15

: Genoa-Brescia, sabato 29 ottobre, ore 16:15 Giornata 12 : Reggina-Genoa, lunedì 7 novembre, ore 20:30

: Reggina-Genoa, lunedì 7 novembre, ore 20:30 Giornata 13 : Genoa-Como, domenica 13 novembre, ore 16:15

: Genoa-Como, domenica 13 novembre, ore 16:15 Giornata 14: Perugia-Genoa, domenica 27 novembre, ore 15:00,

Ricordiamo che nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, il campionato sarà fermo per gli impegni della Nazionale. La Serie B, a differenza della Serie A, non si fermerà invece per il Mondiale che si svolgerà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022.