Depositi chimici, Bucci tira dritto: "Nessun problema di sicurezza"

La 'colazione con il sindaco' del giovedì si è svolta, questa settimana, nel quartiere di Sampierdarena. Tra i tanti temi trattati anche quello che tiene banco da mesi, lo spostamento dei depositi chimici da Multedo all'area di ponte Somalia a Sampierdarena.

Alcuni dei cittadini presenti all'incontro hanno incalzato Marco Bucci sul tema, il primo cittadino ha ribadito che i depositi andranno in porto e che non ci saranno problemi per gli abitanti di Sampierdarena. Non sono mancate le tensioni con le persone che hanno partecipato all'incontro, molte delle quali hanno ribadito la contrarietà al progetto esponendo dubbi e perplessità.

"Non esiste l'idea di estendere il porto a levante o a ponente - ha detto Bucci - ci sono attività che devono andare in porto ed è dovere dell'amministrazione effettuare questa operazione, che non è stata fatta per decenni".

"Un porto che vuole essere il primo d'Europa - ha aggiunto il sindaco - non può non essere in grado di gestire queste cose. Bisogna fare tutto in totale sicurezza, garantire che non ci siano problemi per i residenti e per chi ci lavora. Tutto verrà fatto a norma di legge e la legge prevede il massimo della sicurezza, non ci saranno problemi di inquinamento dell'aria o di passaggio delle merci. Genova deve avere un porto in grado di gestire e trattare queste cose per essere competitivo".