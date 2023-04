Nuovi forni crematori, arriva lo stop dalla commissione sanità della Regione

La commissione Sanità della Regione Liguria ha votato all'unanimità un ordine del giorno, presentato dalle forze di minoranza, che impegna la giunta a sospendere le autorizzazioni per nuovi forni crematori in attesa del Piano regionale di coordinamento sulle cremazioni. Un provvedimento votato anche dallo stesso assessore Angelo Gratarola e dai consiglieri di Cambiamo e Lega.

Una presa di posizione significativa, soprattutto considerato che da anni si parla del progetto del nuovo forno crematorio a Staglieno, con la ferrea opposizione dei comitati di cittadini preoccupati per le ricadute su salute e ambiente. Recentemente, anche a Cogoleto si era parlato di un nuovo forno crematorio, ma l'operazione era stata scartata dallo stesso sindaco sull'onda delle proteste dei residenti.

I consiglieri regionali della lista Sansa Ferruccio Sansa e Roberto Centi attaccano: "A Genova Bucci sta portando avanti il progetto di un nuovo forno crematorio a Staglieno, senza coinvolgere il consiglio comunale, come richiede la legge regionale, senza ascoltare cittadini e comitati e soprattutto senza una reale necessità. In Liguria già adesso abbiamo più forni crematori per abitanti di quanti non ne abbia la Lombardia, quindi non c'è nessuna esigenza di costruirne nuovi. A meno che l'esigenza non sia di tipo economico importando salme da fuori regione. I forni crematori inquinano e molto. Sono considerate industrie insalubri di prima classe, quindi pericolose per le sostanze che rilasciano nell'aria, soprattutto per la combustione dello zinco presente nelle bare". Proprio pochi giorni fa, anche i consiglieri regionali Sergio Rossetti (Pd) e Paolo Ugolini (M5s) avevano lanciato l'allarme: "È urgente che la Regione limiti il numero e soprattutto regolamenti le emissioni inquinanti, gli abbattimenti, i controlli. A Staglieno c'è forte preoccupazione per la salute".

In Liguria gli attuali impianti di cremazione si trovano al cimitero dei Boschetti alla Spezia (con progetto di raddoppio), a Sanremo presso il cimitero di via Armea e a Genova nel cimitero monumentale di Staglieno (dove il Comune vorrebbe costruire un nuovo forno). A Savona invece il nuovo polo crematorio dovrebbe entrare in funzione a fine mese, mentre a Imperia dovrebbe essere realizzato il primo tempio crematorio al cimitero di Oneglia.

L'ordine del giorno oggi passerà al vaglio del consiglio regionale: "Vedremo - concludono i due consiglieri della lista Sansa - se tutta la maggioranza si compatterà su questo ordine del giorno o se il voto in commissione è stato il preludio a una spaccatura all'interno del centrodestra".