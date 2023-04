Forni crematori Staglieno, Rossetti (PD) e Ugolini (M5S): “Serve regolamento urgente"

"Lunedì 17 aprile è convocata la II Commissione regionale per redigere il regolamento di autorizzazione dei forni crematori e le relative misure per abbattere gli agenti inquinanti dell’impianto. In audizione sono presenti anche Arpal e i comitati". A darne notizia sono i consiglieri regionali Pippo Rossetti (Partito Democratico) e Paolo Ugolini (Movimento Cinque Stelle) che avevano richiesto la Commissione.

"Dopo la sentenza della Cassazione - dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Paolo Ugolini - in cui una volta per tutte i forni sono stati classificati inceneritori è urgente che la Regione ne limiti il numero e soprattutto regolamenti le emissioni inquinanti, gli abbattimenti, i controlli. Il ritardo con cui i due assessorati stanno procedendo è incomprensibile, altre regioni hanno già fatto tutto. Chi pensa alla salute dei cittadini e perché fare altri forni se quelli che abbiamo sono sufficienti?".

"A Staglieno c’è forte preoccupazione per la propria salute e per quella di tutti i cittadini - aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti - Il Comune di Genova fa realizzare nuovi forni prevedendo appositamente l'incenerimento delle bare con involucro in zinco, ma non dice nulla sulle emissioni e la Regione non sta procedendo a regolamentare il funzionamento, per consentire l'importazione di bare dal basso Piemonte. Questione di business che ricadono sulla testa dei cittadini, la cui salute viene ignorata. È assurdo concentrare in un unico posto l'attività inquinante, raddoppiando l'impianto, visto che i nuovi forni sono realizzati nello stesso sito dove già oggi, per altro senza lo zinco, funzionano quelli già esistenti" .

"Staglieno doveva diventare una meta turistica, così diventerà un grande inceneritore", concludono Rossetti e Ugolini.