Cogoleto, l'impianto crematorio non verrà realizzato

Alla fine, il tempio crematorio ipotizzato sulle alture di Cogoleto e di cui avevamo parlato in precedenza, non verrà realizzato: "Sono stati eseguiti e portati a termine - riferisce il sindaco Paolo Bruzzone - tutti gli approfondimenti necessari per dare una risposta alla proposta di realizzazione di un tempio crematorio all’interno del cimitero di Sciarborasca formalizzata dal gruppo Altair lo scorso mese di settembre".

L'opera avrebbe consentito di risolcere alcune problematiche strutturali del cimitero e avrebbe dotato il Comune di un servizio scelto ormai da circa il 70% delle famiglie. Ma troppe erano le incertezze e le preoccupazioni dei residenti che avevano protestato minacciando di avviare una petizione. Alla fine, era stata organizzata una riunione tra cittadini per decidere il da farsi e parlare ulteriormente della questione, sollevata nell'ambito di un incontro pubblico con il primo cittadino.

"Abbiamo ritenuto - continua il sindaco - al termine dell'iter di accertamento e approfondimenti, che non vi fossero le condizioni per la realizzazione della stessa. Per questo motivo stamani ho comunicato alla società proponente la non approvazione della proposta. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno rappresentato, in maniera costruttiva e civile, le loro argomentazioni, favorevoli e contrarie, e tutti i tecnici che hanno messo a disposizione le proprie competenze e professionalità nell’analisi di ogni singolo aspetto permettendo il consueto lavoro di squadra".