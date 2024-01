Fontana di Pegli, scatta la petizione per il "no". Linea Condivisa: "La vogliono solo l'assessore e il progettista amico"

Più di 250mila euro per una fontana da costruire in piazza Calasetta, nel cuore di Pegli, di fronte al mare: l'operazione sta sollevando una marea di polemiche dal territorio ma anche in Comune e in Regione. E non manca chi, dai banchi dell'opposizione, punta il dito sul rapporto di parentela che ci sarebbe tra il progettista e un collaboratore dell'assessore Mauro Avvenente. Infine, il Comitato Pegli Bene Comune ha deciso di organizzare una raccolta firme per convincere l'amministrazione a spendere i soldi della fontana in altro modo.

Già la settimana scorsa il tema era stato sollevato in consiglio comunale con un'interrogazione di Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) che chiedeva quali realtà del territorio erano state contattate per l'illustrazione del progetto. L'assessore alle Manutenzioni Avvenente aveva risposto che la fontana serve per riqualificare il territorio e rafforzare, con il suo significato, i rapporti tra Genova e le comunità tabarchine.

Oggi Bruzzone torna alla carica e, con lui, anche il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, equiparando il caso a quello dei container di via Negrotto Cambiaso: "Emergono ulteriori dettagli sulla vicenda che confermano la completa estraneità delle associazioni (fatta eccezione della Pro Loco) e il coinvolgimento del figlio di un collaboratore dell’assessore Avvenente, strettamente legato alla società che si è aggiudicata in affidamento diretto dal Comune l’incarico diretto di progettazione della fontana per un importo che supera gli 11 mila euro. Dopo il caso dei container per minori stranieri non accompagnati che l’amministrazione comunale voleva installare in un’area di proprietà di una componente dello staff dell’assessore Lorenza Rosso, ecco un’altra figuraccia. Per Pegli ci sono sicuramente altre priorità".

Nel frattempo anche dal territorio partono le proteste: il Comitato Pegli Bene Comune con altre associazioni e cittadini sabato 27 gennaio organizzerà una raccolta firme con un banchetto per convincere l'amministrazione a spendere i soldi per la fontana in altre opere per il quartiere, dal parco di villa Doria al cimitero, dalla manutenzione dei marciapiedi a quella delle facciate scolastiche.