Centro storico, ad oggi "spesi circa 30 milioni per la riqualificazione"

“Se la pubblica amministrazione ha deciso di investire 137 milioni di euro in un progetto articolato e consistente come il Piano Integrato Caruggi è perché ha a cuore la riqualificazione del nostro centro storico”. Questa la risposta dell’assessore al Decoro Urbano Mauro Avvenente all’interrogazione portata in consiglio comunale dal capogruppo Pd Simone D’Angelo

Alla base delle preoccupazioni del consigliere dem, l’emorragia di residenti nel centro storico di Genova e la paura della mancanza di progetti per la rivalutazione e il rilancio dei vicoli, in special modo dopo il caso dell'omicidio di Javier Alfredo Miranda Romero, colpito da una freccia. In quel contesto, anche un servizio di GenovaToday ha riportato come i residenti di quella zona si sentissero esasperati e abbandonati dalle istituzioni.

"Ho richiesto che l’argomento possa rientrare in ambito commissioni - continua Avvenente - proprio perché tutti i consiglieri possano essere informati sullo sviluppo e l’avanzamento dei lavori previsti dal Piano Integrato Caruggi. Un intenso programma di interventi dal punto di vista urbanistico, ma con tante sfaccettature come, ad esempio, la valorizzazione di attività commerciali su cui sta lavorando l’assessore Paola Bordilli, oppure le tante manutenzioni, già in atto, volte al decoro".

Altri interventi sono al momento attivi come il lavaggio quotidiano delle strade e il Comune sta lavorando all’implementazione dell’illuminazione pubblica: "A breve, ad esempio, dovremmo riuscire a riattivare l’illuminazione artistica di via del Campo e piazza Fossatello. All’interno del progetto stiamo collaborando con gli educatori di strada, le associazioni e le cooperative del Terzo Settore per attuare interventi socio-educativi e stiamo ragionando con le realtà che gestiscono l’animazione su interventi strutturali per abbattere le emissioni sonore della movida più rumorosa che, comunque, il sindaco intende spostare attivando ogni tipo di iniziativa. C’è, poi, un piano di valorizzazione delle eccellenze di cui il nostro centro storico è costellato. Ad oggi della cifra iniziale sono stati spesi circa una trentina di milioni per diversi interventi e a breve partiranno nuove gare per altri progetti incentrati sempre sui caruggi. Sarà nostra premura, come giunta, attivare quanto prima una commissione per permettere a tutti i consiglieri di poter fare domande e di essere messi a conoscenza dei particolari di questo progetto".

"Noi però abbiamo numeri che dicono che gli abitanti stanno diminuendo nel centro storico - replica D'Angelo -. La riqualificazione del centro storico per noi dev'essere sempre legata ai temi della vivibilità, della socialità, della legalità. Sappiamo che sul tema sicurezza c'è attenzione da parte vostra ma i problemi del centro storico si articolano anche sotto altre voci. Non si può accettare che si spopoli un centro storico come il nostro che ha bisogno di vitalità e rilancio".