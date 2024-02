Weekend a Genova e dintorni: Carnevale, San Valentino, Sagra della Mimosa, Mostra Felina, Michael Jackson e altro

Mancano pochi giorni a Martedì Grasso e San Valentino, pertanto l'attenzione di tutti è inevitabilmente rivolta a Carnevale e alla festa degli innamorati. Moltissime le feste in maschera e le pentolacce in programma a Genova e dintorni, ma non mancano appuntamenti alternativi come la tradizionale Sagra della Mimosa di Pieve Ligure. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

Le previsioni per il fine settimana non sono rassicuranti: in caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Feste di Carnevale

Pur con l'incognita del maltempo, si preparano numerose iniziative per grandi e piccini. Spiccano il Carnevale dei Ragazzi di Arenzano con la sua sfilata di carri allegorici, la Pentolaccia del Bagnun a Riva Trigoso, Aspettando Carnevale a Sestri Ponente, il Carnevale al Mog Mercato Orientale Genova, insieme a tanti altri appuntamenti da non perdere. Scopri di più

2. Sagra della Mimosa

Dopo gli eventi della Settimana in Giallo, a Pieve Ligure arriva il clou della manifestazione con la sfilata dei carri, stand gastronomici, benedizione della mimosa, musica, intrattenimento e altre sorprese. Scopri di più

3. Mostra Internazionale Felina

I gatti più belli d'Europa allo Stadium Genova con tanti espositori ed esperti del settore: appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei dolcissimi felini domestici. Scopri di più

4. San Valentino… innamorati a Camogli

Numerose le iniziative dedicate agli innamorati in tutte le città, ma per alcuni giorni la capitale dell'amore sarà ancora una volta Camogli: dal piatto ricordo, ai cuori da annodare, alle poesie, ai mercatini e ai selfie, tutto è pensato per accogliere chi si ama. Scopri di più

5. Cactus Market

Torna ai Giardini Luzzati il mercatino del fatto a mano, della solidarietà, della creatività, nella sua edizione dedicata a Carnevale. Scopri di più

6. “Human Nature Live Show”

Al Politeama Genovese il grande spettacolo dedicato al re del pop Michael Jackson, più di un semplice tributo. Scopri di più

7. Cimento di Santa Margherita

Ottava edizione per il Cimento Invernale: tradizionale bagno in acqua senza dimenticare la solidarietà. Scopri di più

8. Peglingusto

Sul Lungomare di Pegli tornano i mercatini di artigianato, creatività e gastronomia: tante idee regalo in vista di San Valentino. Scopri di più

9. “Liber. Pagine rubate e ritrovate”

A Palazzo Ducale un'interessante mostra di antichi manoscritti trafugati e ritrovati grazie all’attività di Carabinieri e Soprintendenza. Scopri di più

10. Marco Berry al Sipario Strappato

L'ex Iena al teatro di Arenzano con “Mind Revolution”, spettacolo in cui la comicità si fonde con l’illusionismo. Scopri di più