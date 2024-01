Torna “San Valentino… innamorati a Camogli”: tante iniziative dedicate a chi si ama

Giunge alla trentasettesima edizione “San Valentino… innamorati a Camogli”, l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi, appassionati del bello, innamorati di Camogli.

La manifestazione è organizzata da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli con il Comune di Camogli, il patrocinio Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova e la collaborazione di CIV Consorzio Centro Storico Camogli e Pro Loco Camogli.

L'infopoint dedicato a San Valentino sarà attivo sul lungomare sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Collezionisti incontriamoci

Attesissimo appuntamento per i collezionisti dei Piatti ricordo di San Valentino a Camogli, per integrare la propria collezione di quei pezzi che mancano. Alcuni ormai sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due… TAZZINAMANIA, le nuove tazzine da caffè, oggetto del desiderio di San Valentino.

Il piatto ricordo

Nei ristoranti di “San Valentino… innamorati a Camogli 2024”. Quest’anno il 37° pezzo porta la firma di un artista che, il caso vuole, ha fatto di Camogli il suo luogo del cuore: Orazio Veutro. E se dovessimo dare un titolo al piatto di quest’anno non potrebbe che essere “Infinito Amore” perché l’amore non ha confini, spazia e danza nell’universo, e quì ha i colori e il profumo del mare aperto di Camogli che si fonde con l’orizzonte. E quel cuoricino rosso, messo lì, quasi per caso, sulla punta del Castello della Dragonara? Ma chi se lo sarebbe aspettato, lì? È dal XIII secolo che il Castello, grigio, austero e maestoso, sovrasta imponente il borgo, a difesa della sua comunità, e quel cuoricino rosso ancor più in alto appare un vezzo, quasi una carezza alle migliaia di innamorati che arrivati lì in cima si promettono amore eterno. “Infinito Amore” dedicato a San Valentino a Camogli, firmato da Orazio Veutro. Come da tradizione si potrà avere solo ed esclusivamente con il menù per la coppia dedicato dai ristoranti di Camogli a San Valentino.

Per non perdere il Piatto collezione 2024 però sarà bene prenotare con tempo nei ristoranti aderenti, perché si potrà avere solo ed esclusivamente a febbraio con il menù per la coppia dedicato a “San Valentino… innamorati a Camogli”.

Euro 160,00 tutto compreso per due persone

Il Doge Cenobio dei Dogi via N. Cuneo n. 34 Tel. 0185 7241 – 724407

Euro 150,00 tutto compreso per due persone

Ostaia Da O Sigù via Garibaldi 82 Tel. 0185 770689

Euro 140,00 tutto compreso per due persone

Cucù Camogli via Repubblica 64 Tel. 0185 774527

Boccondivino del Primula via Garibaldi 140 Tel. 0185 0185 770180

Izoa via Giuseppe Garibaldi 99 – Tel. 0185 697768

Da Paolo salita S. Fortunato 14 Tel. 0185 773595

Mille e una notte Via Aurelia 31 Tel. 0185 770310 – cell. 349 210832

Euro 130,00 tutto compreso per due persone

La Cucina di Nonna Nina Via Molfino 126 San Rocco di Camogli Tel. 0185 773835

Enoteca La Bossa di Mario via Repubblica 124 Tel. 0185 772505

La Rotonda Camogli via Garibaldi 101 Tel. 0185 774502

Vento Ariel calata Porto 1 Tel. 0185 771080

Euro 120,00 tutto compreso per due persone

La Camogliese via Garibaldi 76 Tel. 0185 776027

Osteria delle 7 Pance - via Garibaldi 133 (Lido) Tel. 0185 777961

La Trattoria del Pesce via Garibaldi 192 – Tel. 0185 771101

Jak’s Camogli Braceria e Vino , Via della Repubblica 24 Tel 0185 773907 – 339 7892414

Fermento via della Repubblica 65 Tel. 0185 694284 – 347 3622651

Euro 100,00 tutto compreso per due persone

Taberna Messicana Don Ricardo via Garibaldi 202 Tel. 0185 771142 – 340 3926434

Tucca e Leva via F. Molfino 150 San Rocco di Camogli Tel. 0185 776035

I cuori e i nodi d'amore

Con la loro rete sul molo sono uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli. Vengono distribuiti gratuitamente sul lungomare presso l’Info point ASCOT nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio mentre lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dagli uffici della Pro Loco in via XX Settembre 33. Cuori rossi, sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, ripristinata nella sua tipicità dalle mani sapienti dei pescatori camoglini. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo…

2013 – 2023: I primi 10 anni della Rassegna Poesie d'Amore

Un evento culturale che, iniziato quasi in sordina, fin dalla sua prima edizione ha riscosso un successo andato al di là delle aspettative, continuato poi costantemente ogni anno con centinaia e centinaia di opere poetiche in concorso provenienti da tutta Italia e spesso anche dall’estero (nel 2023 oltre 700). Per non disperdere il patrimonio poetico della Rassegna e consolidare i rapporti che si sono venuti a creare con gli autori, nel 2024 San Valentino a Camogli vuole ricordare le più belle poesie premiate per ogni edizione, ripubblicandole tutte insieme. Da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2024 le poesie selezionate e premiate nel corso delle rassegne dal 2013 al 2023 saranno pubblicate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta in piazza Gaggini e San Rocco. Un’occasione unica per ripercorrere una lunga storia d’amore, quella dei poeti per Camogli romantica.

“Kiss me, please”

Postazioni artistiche dedicate, un cuore, un selfie, la cartolina più bella. Se per un bacio esiste un luogo romantico al mondo di cui conservare nel tempo il ricordo, quello è Camogli. La sua spiaggia, la chiesa e il mare che si confonde con l’orizzonte ne fanno da sfondo. Sul lungomare un’artistica panchina e un cuore gigante, una speciale scenografia di Giulia Pirchi, Lorenzo Ghisoli e del Falegname Andrea Costa che accoglierà migliaia di selfie per rendere indelebile il ricordo di San Valentino a Camogli. Suggestione e romanticismo per attimi meravigliosi, lungomare di Camogli, rotonda Sorelle Avegno.

Le Balene Innamorate, sul molo a Camogli

Valorizzazione di questa installazione artistica fotografatissima sui social. È troppo dire che sono le balene più fotografate al mondo? Provare per credere. Dalla tipica “fontanella” di piazza Colombo, seguiamo l’ormai famosa rete costellata dai mille cuori rossi, risaliamo via Al Molo e le vedremo, le code delle due grandi balene che salutano i turisti giunti per leggere le bellissime poesie della Rassegna Poesie d’Amore, proprio di fronte a loro. E come famose star si metteranno in posa per migliaia di selfie inondando nuovamente i social, le balene innamorate… di Camogli, per il ricordo più bello di questo San Valentino.

Il cimento… Innamorato

Domenica 11 febbraio, Il Cimento di Camogli, organizzato da Club Vela Camogli e Lega Navale sez. di Camogli, con l’assistenza della Guardia medica sul gommone della Croce Verde di Camogli e i bagnini della Salvamento. Lungomare Base Spiaggia, sotto la chiesa di Camogli (riferimento deposito canoe), alle ore 11 iscrizioni e firma liberatorie. Ore 12: tuffo in mare. Al termine piccolo ristoro con bevande calde. Info: 3358234339. Ma siamo a San Valentino, e non poteva che essere un cimento innamorato… così tre delle coppie iscritte riceveranno in anteprima l’esclusivo Piatto collezione San Valentino a Camogli 2024 offerto da ASCOT Camogli.

Gli artisti di strada

Domenica 11 febbraio. Un’arte di strada particolare, questa volta dedicata agli innamorati. Artisti di strada dedicano alle coppie le grandi canzoni d’amore che hanno fatto la storia della musica internazionale.

Anna Bottardi. Ha solo 19 anni e suona per strada da due. All’aperto ha iniziato a studiare, su una panchina o in un carrugio (essendo a Genova…) e oggi per Anna suonare per strada è casa. Suona e canta principalmente cantautorato italiano e non poteva che essere De Andrè la sua passione.

I Canepa. Vera, cantante, batterista e prima voce. Frequenta l’accademia artistica di Luca Bizzarri conosce il mondo del teatro del musical e del cinema, fiction rai e sky a fianco di personaggi come Paola Cortellesi e Miriam Leone. Ester, cantautrice e chitarrista, interprete di musica con oltre 800 brani in repertorio, chitarrista. Chitarrista, recitazione, monologhi e poesie. Canepa Enzo, il papà, cantante dalla musica internazionale e genovese. Insieme porteranno a Camogli per San Valentino la loro musica con un pizzico di romanticismo.

Lorenzo Pullara, di Verona. Classe 96', si avvicina alla musica da ragazzo per non lasciarla più andare. Le influenze musicali? Lucio Dalla, Niccolo Fabi, Bon Iver, Zucchero. A Genova dal 2020, scopre il busking, con l'autenticità della musica senza filtri. “Incontri Lorenzo e tutto torna a posto”, “Un sognatore che regala la sua arte ai passanti” così scrivono di lui sui social, parole che non passano inosservate.

Magico invito all'Abbazia di San Fruttuoso

L’isola che non c'è. Nel cuore del Promontorio, tra Camogli e Portofino, è incastonata la millenaria Abbazia di San Fruttuoso. Un luogo magico immerso nella natura, restaurato e riaperto al pubblico dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, raggiungibile soltanto via mare o a piedi. Dal 10 al 18 febbraio nei giorni di apertura tutte le coppie visiteranno il Museo pagando un solo biglietto. Il 10-11-17-18 febbraio alle ore 13 speciali visite “Ti racconta l’abbazia”, il 14 febbraio alle ore 13 speciale “Visita con il Direttore” (max 16 partecipanti a visita prenotazione su www.abbaziadisanfruttuoso.it). Info: 0185 772703 fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it

La Minicrociera di San Valentino

In partenza da Camogli alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli, sabato 10, domenica 11, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 2024 presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore rosso (da annodare poi alla tipica rete della tonnarella), ogni coppia eccezionalmente avrà i biglietti di andata e ritorno al prezzo della sola andata.

www.golfoparadiso.it https://www.facebook.com/GolfoParadisoTMT/ Tel. 0185 772091. I servizi in battello si effettuano in condizioni di mare e tempo favorevoli, giudicate tali dal capobarca. Gli orari possono subire variazioni e/o sospensioni per esigenze tecniche di servizio.

Merca-Ti-Amo

Sabato 10 e domenica 11 febbraio sul lungomare, per la festa degli innamorati, idee originali per il regalo più bello.