Cactus Market di Carnevale ai Giardini Luzzati: artigianato, laboratori e pentolaccia

Sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024 torna il Cactus Market ai Giardini Luzzati di Genova. Come sempre tanti appuntamenti all'insegna del fatto a mano, della solidarietà, della creatività e dello stare insieme. Saranno presenti 30 banchi di meraviglioso artigianato, insieme ad associazioni e laboratori.

Orari market

Sabato 10:30-19

Domenica 10:30-19

free entry-entrata libera

Programma

Sabato 10 febbraio ore 15

LIBRI FUORI

presentazione del libro: “La guerra non torna di notte”

di Vincenza Alfano, in collaborazione con la libreria “L'amico ritrovato”

dialoga Ivana Librici

c/o Fioristeria del Molo

Via San Donato 39r

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 11 febbraio

LABORATORIO DI SCRITTURA MEDIOEVALE

Domenica ore 14:30

Il laboratorio di scrittura permettere di rivivere in prima persona l'attività dei monaci amanuensi. Ogni partecipante potrà copiare su pergamena disegni e scritture che caratterizzano i manoscritti medioevali, utilizzando le riproduzioni degli antichi strumenti: penne d'oca, inchiostri realizzati con le ricette originali, corna di bue come calamai. I lavori eseguiti si potranno portare a casa come ricordo dell'attività svolta.

Area archeologica

4+(aperto anche ad adulti)

Costo 10 euro

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Danilo 347 7921542-info@laboratoriodelvintage.it

A cura di Danilo Ghilardi del laboratorio del vintage

TRUCCABIMBI IN PIAZZA

Domenica dalle 13

Festeggiamo il carnevale con colori e disegni!

Dove? sulle nostre facce in compagnia di Manny, artista dello studio di tatuaggi Blue Port Tatto

A cura di MANNY BTP

PENTOLACCIA IN PIAZZA

Domenica dalle 16

Una magnifica pentolaccia, ovviamente artigianale, a cura delle educatrici e degli educatori della cooperativa il Ce.Sto

Evento a cura del collettivo Cactus in collaborazione con Giardini Luzzati e il Cesto Genova

foto: fb@cactusgenova