Politeama Genovese, il programma della stagione 2023/24

Il Politeama Genovese si appresta a dare il via alla nuova attesa stagione. Come sempre si tratta di un 2023/2024 ricchissimo e vario nell'offerta, tra musical e commedia, comicità, narrazione, show internazionali, danza, senza dimenticare la grande musica. Tantissimi i protagonisti tra i grandi nomi del teatro contemporaneo, tra i quali Elio Germano, Ferzan Ozpetek, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Serena Dandini, Virginia Raffaele, Edoardo Leo, Max Giusti, Federico Buffa, Maurizio Lastrico, Antonio Ornano.

Si parte il 19 ottobre con Back to Momix, a cura della celebre compgani di ballerini acrobati diretta da Moses Pendleton. Grande attesa per Max Giusti nei panni de Il Marchese del Grillo, si prosegue a novembre con Il Lago dei Cigni messo in scena dal Balletto di Roma. La grande danza protagonista anche con lo Schiaccianoci e la Carmen, tra i musical di spicco ecco Cats, Sister Act, Chicago, Grease. Edoardo Leo sarà protagonista con Ti racconto una storia il 23 novembre, mentre a dicembre tocca a Massimo Lopez e Tullio Solenghi con Dove eravamo rimasti. Il 18 gennaio Elio Germano e Teho Teardo porteranno in scena il Sommo Poeta con Paradiso XXXIII, Federico Buffa racconterà le grandi storie di calcio con La Milonga del Futbol, a febbraio spazio anche a Virginia Raffaele con Samusà. Il 10 marzo sarà di scena Geppi Cucciari con Perfetta, dal 16 marzo ecco Teresa Mannino con Il giaguaro mi guarda storto, il 5 aprile grande ritorno per l'acclamato regista Ferzan Ozpetek con Magnifica presenza, a maggio tutta l'ironia di Serena Dandini che porta sul palco Vieni avanti cretina.

Ricco programma per quanto riguarda la comicità genovese e non. Oltre agli spettacoli già citati, spiccano i Pirati dei Caruggi il 17 e 18 novembre, i Bruciabaracche il 26 e 27 dicembre, Maurizio Lastrico tra dicembre e gennaio, Katia Follesa e Angelo Pisani il 19 e 20 gennaio, Antonio Ornano l'1 e il 2 febbraio e il 19 e 20 aprile, Enzo Paci il 2 marzo, Luca Bizzarri il 13 marzo, Paolo Rossi il 23 aprile e i Legnanesi il 17 e 18 maggio.

Appuntamenti di spicco anche per quanto riguarda gli spettacoli fuori stagione e i concerti: in programma Elio e le Storie Tese, Enrique Balbontin, Francesco Cicchella, Luca Ravenna, la Compagnia Baistrocchi, Angelo Pintus; quindi grande musica con Vinicio Capossela, Max Gazzé, Pink Floyd Legend, Fabio Concato, Queen at the Opera.

Il programma completo disponibile sul sito del teatro Politeama Genovese.

Biglietti

I carnet e i biglietti sono in vendita al botteghino del Politeama e sul sito politeamagenovese.it. La biglietteria resterà chiusa dal 29 luglio al 3 settembre, riapre il 4 settembre con il seguente orario: da lunedi? a venerdi? dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.