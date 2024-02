Carnevale in maschera al MOG con giochi, baby dance e animazione per i più piccoli

Arriva il Carnevale e il MOG Mercato Orientale Genova come da tradizione invita tutte le famiglie per un pomeriggio di divertimento nella piazza coperta più gustosa della città. Quest’anno i festeggiamenti saranno concentrati domenica 11 febbraio, dalle ore 15 alle 18 e protagonisti saranno naturalmente i più piccoli. Infatti per tutto il pomeriggio è prevista l’animazione firmata dagli animatori di Splash and Move, tra baby dance e giochi adatti a tutti.

Il tema di quest'anno è Il Circo arriva a Corte, a sottolineare l’allegria e l’apertura di una festa dove ogni maschera è ben accetta, ma anche la presenza di un intrattenimento di giocoleria a tema circo. Per chi ancora non si fosse dotato del costume, il MOG propone una convenzione con Magic Games. Basta inserire il codice MOG10 sul sito online oppure comunicarlo direttamente in cassa nei negozi fisici per ottenere uno sconto del 10% sul costume.

L’iniziativa del Carnevale al MOG si inserisce in un calendario dove gli appuntamenti per le famiglie, durante il weekend, non mancano mai. Ogni sabato dalle 14 alle 17 infatti le educatrici de Il Sogno di Tommy propongono “Tana!”, laboratorio creativo, e “Libri a merenda”, angolo di lettura per le favole di grandi e piccini. Partecipare è gratuito (prenotazione su https://moggenova.it/eventi-corsi/).

Domenica 18 febbraio alle 18:30, invece, torneranno gli artisti di Maniman Teatro – compagnia di improvvisazione teatrale genovese per portare in scena “La fiaba magica”, uno spettacolo interattivo che permette alle bambine e ai bambini di partecipare attivamente alla creazione e alla realizzazione di storie fantastiche.

A fine mese - più esattamente da giovedì 22 a domenica 25 febbraio - il MOG apre le sue porte ai birrifici artigianali e a una speciale selezione di birre ceche ospiti di MHOPS, seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo di malti e luppoli, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel. Anche in questa occasione non mancherà l’intrattenimento per tutta la famiglia: sabato 24 e domenica 25 febbraio, infatti, dalle ore 12 alle ore 17 in Sala Superba sarà attivato lo spazio curato dalle educatrici de Il Sogno di Tommy.