“Aspettando Carnevale” a Sestri Ponente: maschere, pentolaccia e spettacoli con effetti speciali

A Sestri Ponente si festeggia con la seconda edizione di “Aspettando Carnevale”, evento organizzato dalla Croce Verde Sestri Ponente e Anpas con il patrocinio del Comune di Genova Municipio VI Medio Ponente. Appuntamento sabato 10 febbraio alle 16 in piazza dei Micone con tantissime sorprese: musica, balli e divertimento con Omar Showman, oltre alla festa in maschera con spettacolari effetti speciali e alla tradizionale pentolaccia per il divertimento di tutti i bambini.