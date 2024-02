Meteo weekend: intensa perturbazione in arrivo, Carnevale col maltempo

Sembrano proprio destinare a svanire le speranze di chi attendeva un altro weekend di bel tempo: secondo le ultime previsioni meteo, infatti, sembra proprio che su Genova e la Liguria arriverà un'ondata di maltempo, e occorrerà prestare attenzione per gli eventuali rinvii di eventi e manifestazioni.

Il tempo uggioso che si è affacciato sulla Liguria già in questi giorni infatti sarà destinato a peggiorare a partire da domani, venerdì 9 febbraio: "Il fronte atlantico - spiegano gli esperti di 3bMeteo - raggiungerà l'Italia settentrionale portando piogge abbondanti tra il Nordovest e la Lombardia, possibile anche qualche temporale sulla Liguria". A fine giornata i quantitativi stimati nella nostra regione saranno nell'ordine dei 70/90mm.

Nella giornata di sabato in Francia inizierà a formarsi un vortice di bassa pressione secondario che si muoverà progressivamente verso il nord Italia. Le precipitazioni si intensificheranno sulle regioni settentrionali e in generale su tutta la fascia occidentale comprese le Isole maggiori e - sempre secondo 3bMeteo - risulteranno anche a carattere di temporale sulla Liguria. A fine giornata, nella nostra regione, i quantitativi potrebbero essere nell'ordine degli 80/100mm.

La giornata di domenica infine vedrà l'affermazione del vortice sulle regioni settentrionali con una instabilità generale un po' su tutta l'Italia, più diffusa al nord - Liguria inclusa - e all'estremo sud.

Le previsioni su Genova

Abbiamo parlato finora della Liguria, ma cosa succederà a Genova nel dettaglio?

Mentre oggi, giovedì 8 febbraio, il cielo sarà nuvoloso ma non ci saranno grandi problemi, domani come scritto sopra inizia il peggioramento: la pioggia accompagnerà tutta la giornata e potrebbe essere anche intensa tra mattina e primo pomeriggio, con vento da sud piuttosto forte.

Occhi puntati anche sulla giornata di sabato: pioggia tutto il giorno con rovesci più forti nelle prime ore della mattina e nel pomeriggio.

Domenica, secondo le ultime proiezioni, dovrebbe andare meglio: per il momento è prevista pioggia debole e cielo coperto in mattinata mentre nel pomeriggio non dovrebbe piovere, ma la giornata sarà tutto sommato ancora caratterizzata da instabilità e sarà bene aggiornarsi con le ultime previsioni disponibili.

Le temperature, nell'arco del fine settimana, non saranno particolarmente fredde e si manterranno quasi ogni giorno intorno ai 10-14 gradi.