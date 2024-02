“De Gasperi: l’Europa brucia” al Teatro Duse: ritratto del primo Capo del Governo dell’Italia Repubblicana

Paolo Pierobon, diretto da Carmelo Rifici, è il protagonista di “De Gasperi: l’Europa brucia”, in scena al Teatro Eleonora Duse da giovedì 8 febbraio.

Fervente antifascista (fu imprigionato per due anni a Regina Coeli), primo Capo del Governo dell’Italia Repubblicana, Alcide De Gasperi, col suo rigore e la statura politica, risollevò l’Italia dalle macerie del Secondo Conflitto Mondiale, fu tra i testimoni della nascita del Patto Atlantico e tra i fondatori dell’idea di Europa che oggi conosciamo.

Scritto dalla drammaturga trentina Angela Dematté, lo spettacolo è un ritratto tra luci e ombre, un coinvolgente flusso di coscienza nel quale De Gasperi affascina il pubblico con la sua raffinata, vibrante oratoria e dialoga con alcuni personaggi storici come Togliatti, così come con alcune visioni oniriche, interpretati da Giovanni Crippa, Emiliano Masala, Livia Rossi e Francesco Maruccia.

«Parlare di De Gasperi – afferma il regista Carmelo Rifici – significa guardare dal tempo presente, attraverso una lente sul passato, ad un possibile futuro. Per quanto tempo ancora reggeranno i pilastri della nostra democrazia? Il testo di Angela Demattè mi permette di porre al pubblico alcune domande che ritengo essere fondamentali: è mai esistito un progetto europeo? C’è mai stato un momento della storia in cui la parola democrazia sia riuscita a

manifestarsi senza dover fare fin troppi compromessi con i giochi di potere? Ma una domanda ancora più inquietante si insinua: dai tempi della guerra di Troia, è mai esistito un momento in cui il mondo non si sia polarizzato in due fazioni opposte? Est contro Ovest, capitalismo contro comunismo, noi contro voi?».

Con questo spettacolo il Teatro Nazionale di Genova invita il pubblico a riflettere su un’altra figura emblematica del Novecento come già accaduto con “Il sogno di Gramsci” in compagnia di Gad Lerner. A marzo sarà la volta di Pier Paolo Pasolini nello spettacolo interpretato da Luigi Lo Cascio “Pa’” (20 – 22 marzo Teatro Modena) e in aprile quella di Giacomo Matteotti, con l’omonima pièce scritta da Elena Cotugno e Gianpiero Borgia (5 – 7 aprile Teatro Duse).

De Gasperi: l’Europa brucia va in scena al Teatro Duse da giovedì 8 a domenica 11 febbraio. Giovedì e sabato lo spettacolo inizia alle ore 19.30, venerdì alle 20.30 e domenica alle ore 16. Info e biglietti teatronazionalegenova.it