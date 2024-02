Mostra Internazionale Felina: i gatti più belli d'Europa allo Stadium Genova

Torna allo Stadium Genova di Lungomare Canepa la Mostra Internazionale Felina Worldcats, l'evento più atteso in città da tutti gli amanti dei mici. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 febbraio, con apertura al pubblico dalle 10 alle 18:30. Gatti di tutte le razze provenienti da tutta Europa arriveranno a Genova per disputare i Campionati Internazionali di Bellezza, e saranno presenti per tutto il tempo.

All’interno dell’esposizione saranno presenti vari stand che esporranno simpatici regali per i vostri gatti, e altri che forniranno dei consigli utili sulla loro giusta alimentazione. Sarà possibile all’interno della mostra felina trovare un punto bar e ristoro.

Per motivi sanitari è vietato introdurre alla manifestazione cani, gatti, di qualsiasi taglia o altri tipi di animali.

Biglietti

8,50 euro intero;

6,50 euro ridotto (Over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni);

gratis per bambini fino a tre anni, portatori di invalidità dal 75% e relativo accompagnatore, forze dell’ordine in divisa e per i tesserati Anfi previa presentazione tessera e documento di riconoscimento.

Biblietti disponibili anche online a questo link.

Per informazioni: info@worldcats.it