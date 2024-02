46° Carnevale dei Ragazzi di Arenzano: tornano i carri allegorici con musica, divertimento e focaccette

Domenica 11 febbraio torna il Carnevale dei Ragazzi di Arenzano, giunto alla 46^ edizione. Grande attesa per uno degli eventi di carnevale più seguiti della Liguria. La grande passione e il divertimento per la realizzazione di questo evento, a cura del Comitato Carnevale dei Ragazzi di Arenzano, consentono a tanti bambini, ma non solo, di immergersi nella magia di questa festa: i famosi carri allegorici, i costumi, i trucchi, che ogni anno sembrano migliori dell’anno precedente, non smettono di sorprendere ormai dal lontano 1977.

Quest'anno la sfilata effettuerà un nuovo percorso: punto di partenza e arrivo sarà piazzale del Mare, la sfilata partirà alle ore 14:30 da piazza del Mare passando per la SS.1 Via Aurelia in direzione Savona. Ad altezza dell’incrocio con semafori svolterà in via Sauli Pallavicino, girando poi in via Cambiaso. All’incrocio, ad altezza porticciolo, svolterà nuovamente in SS 1 Aurelia, procedendo in direzione piazzale del Mare. La festa continuerà in piazzale del Mare con musica, balli, intrattenimento, la premiazione dei migliori carri e le immancabili focaccette per tutti.

I carri dell'edizione 2024 saranno:

Peter Pan

Country cartoon

Harry Potter funko pop

Rapunzel

Barbie

Coco

Super Mario

In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato a domenica 18 febbraio 2024. Aggiornamenti su arenzanoturismo.it.

