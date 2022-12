Weekend di Capodanno a Genova e dintorni: i concerti e gli eventi per la sera di San Silvestro

Archiviato il Natale, le feste proseguono con la fatidica serata di San Silvestro che ci traghetterà nel 2023. Tantissimi eventi e concerti organizzati nelle piazze di Genova e dintorni, non mancano le alternative per chi al classico veglione preferisce un appuntamento più intimo. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend di Capodanno.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Capodanno in piazza De Ferrari

Evento epocale con il concertone di Capodanno in diretta su Mediaset. Sul palco grandi stelle come Annalisa, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Baby K, Fausto Leali, The Kolors, Rovazzi e tanti altri. Scopri di più

2. Capodanno nei Palazzi dei Rolli

Countdown all'insegna di cultura, musica e divertimento con le visite guidate nei palazzi di Strada Nuova accompagnate da aperitivi e brindisi di fine anno. Scopri di più

3. Capodanno al Carlo Felice

Gli amanti del teatro potranno chiudere l'anno in bellezza assistendo a “Die Fledermaus”, la più celebre operetta di Johan Strauss. Lo spettacolo andrà in scena anche il 1° gennaio. Scopri di più

4. Capodanno all'Acquario

Cenone e brindisi di mezzanotte nelle splendidi cornici del Padiglione Cetacei e delle sale Squali e Lamantini. Scopri di più

5. Capodanno a Chiavari

Festa in piazza e al porto turistico con musica per tutti i gusti e tutte le età. Scopri di più

6. Capodanno ad Arenzano

Divertimento e musica in via Bocca, ci sarà anche Fabrizio Casalino. Scopri di più

7. Capodanno al Teatro della Tosse

Festa in musica ai teatri S. Agostino, un grande live dedicato alla fortuna in compagnia di The Zena Soul Syndicate. Scopri di più

8. Capodanno al Castello d'Albertis

Visita esclusiva e cenone nelle suggestive sale del castello che offre un panorama unico su Genova. Scopri di più

9. Festa al Porto Antico

In attesa di San Silvestro, il Tri-capodanno genovese offre venerdì 30 dicembre una serata di musica e divertimento con Emis Killa, Shiva e altri ospiti. Scopri di più

10. Concerto di Capodanno

Il nuovo anno si apre con il tradizionale concerto di Capodanno con il Coro di voci bianche dell'Opera Carlo Felice Genova. Appuntamento domenica nella Basilica della Santissima Annunziata. Scopri di più