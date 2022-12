Concerto di Capodanno in piazza De Ferrari: tanti ospiti per un evento stellare

Si avvicina il 31 dicembre, e Genova si prepara per la grande festa di Capodanno in piazza De Ferrari. Un evento stellare con grandissimi protagonisti della musica italiana pronti ad accompagnare liguri, genovesi e turisti verso il 2023.

Nomi di primo piano si susseguiranno sul palco del concerto di San Silvestro, che andrà in onda in diretta su Mediaset: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci: un appuntamento musicale imperdibile che va ad arricchire ulteriormente le festività natalizie della nostra regione.

“Genova avrà un Capodanno unico e indimenticabile – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. La serata vedrà sul palco uno straordinario mix di giovani artisti affermati e vere e proprie icone della musica italiana, per uno spettacolo capace di coinvolgere tutti, dai ragazzi agli adulti. Dopo due anni complessi e dolorosi torniamo a celebrare le feste, che tanto significato hanno per le famiglie, la socialità e l’economia della nostra regione e del Paese, e torniamo a riunirci in piazza per salutare l’anno nuovo”.

“Sarà un capodanno ricco di musica e divertimento grazie al concerto di Mediaset – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci –. Gli artisti si esibiranno su un palco in una scenografia unica e regaleranno una serata indimenticabile alle migliaia di persone che arriveranno in Piazza De Ferrari da tutta Italia”.

Il concerto del 31 dicembre potrà essere seguito anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. Sul palco saliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.