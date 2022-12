Capodanno al Carlo Felice con “Die Fledermaus” di Johan Strauss

Il Teatro Carlo Felice di Genova saluta l'arrivo del 2023 con “Die Fledermaus”, la più celebre operetta musicata da Johan Strauss II, libretto di Carl Haffner e Richard Genée, da “Le réveillon” di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. La prima dello spettacolo andrà in scena il 31 dicembre alle ore 17, quindi sono previste cinque rappresentazioni il 1° gennaio, il 7, 8, 10 e 11 gennaio. In lingua originale con soprattitoli in italiano.

L'opera nacque nel 1874, in seguito al tenttivo degli impresari di riportare il pubblico nei teatri dopo il terribile crollo della Borsa a Vienna nel maggio 1873. Dopo l'adattamento della commedia francese “Le réveillon”, Strauss completò la partitura musicale in poco più di un mese, e “Die Fledermaus” (Il pipistrello) fu rappresentato per la prima volta al Theater an der Wien di Vienna il 5 aprile 1874. Seguirono ben presto numerose riprese in tutta Europa e oltreoceano.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro oppure sul circuito online vivaticket.

Locandina

Gabriel von Eisentstein - Bo Skovhus/Simon Schnorr (1, 7)

Rosalinde - Valentina Naforni?a/Valentina Farcas (1, 7)

Frank - Levent Bakirci

Prinz Orlofsky - Deniz Uzun/Caterina Piva (1, 7)

Alfred - Bernhard Berchtold/Enrico Casari (1, 7)

Dr. Falke - Liviu Holender

Dr. Blind - Benedikt Kobel

Adele - Danae Kontora/Julia Knecht (1, 7)

Ida - Alena Sautier

Frosch - Udo Samel

Maestro concertatore e direttore d’orchestra - Fabio Luisi

Regia - Cesare Lievi

Scene e costumi - Luigi Perego

Coreografie - Irina Kashkova

Luci - Luigi Saccomandi

Nuovo Allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

in coproduzione con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova

Maestro del Coro - Claudio Marino Moretti

Balletto Fondazione Formazione Danza e Spettacolo “For Dance” ETS