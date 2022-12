Capodanno ad Arenzano con Fabrizio Casalino e gli Angels of Harlem

Comicità e musica per la festa di Capodanno ad Arenzano. Teatro dei festeggiamenti sarà via Bocca, con aperitivo, street food e dj set a partire dalle ore 19. Alle 21:30 salirà sul palco l'apprezzatissimo comico e cantautore Fabrizio Casalino, noto anche per gli esilaranti e dissacranti show dei Pirati dei Caruggi, che intratterrà il pubblico con momenti di puro cabaret e divertimento.

A seguire il concerto degli Angels of Harlem con i più grandi successi degli anni '70, '80 e '90, per cantare e ballare in attesa del brindisi di mezzanotte per festeggiare l'arrivo del 2023.