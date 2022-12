Capodanno a Chiavari: The BeatBox, discoteca all'aperto e ballo liscio

Doppio appuntamento a Chiavari per il Capodanno 2023. Sul palco di piazza Mazzini, a partire dalle ore 22, saliranno The BeatBox. La tribute band europea dei Beatles, reduce da una tournée nazionale con Carlo Massarini, si esibirà in uno show unico che fedelmente riproduce lo spettacolo originale della band di Liverpool. A seguire discoteca all’aperto per i più giovani con il collettivo Hypnosia, realtà musicale composta da Marco Martini (Dj Marco Delta), Giulio Castagnola (Dj Casta) e Alex Dj. Una serata all’insegna del divertimento ma che si pone un obiettivo preciso, sensibilizzare il pubblico sulla tematica del cambiamento climatico e dell’inquinamento dei mari causato dalla plastica.

Diversi i video che verranno proiettati sul maxi schermo durante i festeggiamenti: da quelli realizzati con il contributo di registi internazionali, che testimonieranno la necessità di salvare il pianeta, a quelli che mostreranno il nostro litorale grazie a noti personaggi liguri appartenenti al mondo dello spettacolo. I contenuti e le riprese live saranno curati da Entella Tv.

Festeggiamenti per il nuovo anno si svolgeranno anche al Porto Turistico. Dalle ore 22, all’interno della tensostruttura, si esibirà l’orchestra Primavera per una serata dedicata al ballo liscio.

Per il primo gennaio, dalle ore 00:30 in piazza Rupinaro è prevista la tradizionale “Zabaionata” organizzata dal circolo Anspi. Mentre alle 17, presso l’Auditorium S. Francesco, si svolgerà il concerto della Big Band Jazz Orchestra, “Jazz a Capodanno” curato dalla Filarmonica Città di Chiavari.