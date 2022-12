Capodanno nei Palazzi dei Rolli in Strada Nuova

Countdown all'insegna di cultura, musica e divertimento nella scintillante Strada Nuova, su cui si affacciano gli splendidi Palazzi dei Rolli.

Dalle 18:30 iniziano le visite guidate ai palazzi di Strada Nuova e la programmazione musicale di “Liguria Transatlantica” con illuminazione scenografica dell'atrio di Palazzo Tursi e filodiffusione su via Garibaldi. Dj set in vinile a cura di Angie Back To Mono e Vittorio Barabino e concerto live dell'elegante trio "The Moochers". Le visite guidate toccheranno Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio), Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi.

Nelle diverse fasce orarie sarà possibile scegliere se effettuare la sola visita guidata o partecipare a un aperitivo e/o al brindisi di fine anno.

L’ultima visita guidata parte alle ore 00:30. Per gli orari delle 18:30 e delle 00:30 sarà possibile acquistare la sola visita guidata; presto online il link per questa specifica prenotazione. Sempre alle 00:30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Alter Echo String Quartet in concerto, con un repertorio crossover che spazia dal Barocco al Rock.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni consultare questo link:

Dopo mezzanotte la serata continua al MaddAlive (vico della Chiesa Della Maddalena 20R - angolo Via Garibaldi 8) con la experience night di Liguria Transatlantica.