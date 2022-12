Capodanno tra le sale del Castello D'Albertis

Tra i tanti appuntamenti che Genova propone per la serata di San Silvestro, c'è anche quello suggestivo tra le sale del Castello D'Albertis. Una serata indimenticabile che si aprirà con una visita esclusiva al Castello, che si affaccia sulla città e offre un panorama unico e meraviglioso, a cura di Solidarietà e Lavoro e proseguirà con la cena firmata Bonton Catering per festeggiare insieme l’ultimo dell’anno in un connubio unico tra gusto e cultura, dove i sapori decisi del mare si legheranno in un percorso sensoriale ai prodotti della nostra terra. Impossibile non farsi affascinare dagli interni del Castello e dai suoi mille aneddoti.

Per i bambini presenti caccia al tesoro e laboratorio creativo. La serata inizierà alle 19:30 e terminerà all’1:00. Costo 110€ a persona, bambini dai 4 anni 50% in meno, fino ai 3 anni gratis. Guardaroba, visita, animazione per i bambini e cena sono inclusi nel prezzo.

Per info e prenotazioni info@bontoncatering.com oppure telefonando al numero 010 8681470. Prenotazioni entro martedì 27 dicembre.