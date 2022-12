Capodanno al Teatro della Tosse con “Knock on Wood”: festa in musica dedicata alla fortuna

Il 31 dicembre a partire dalle ore 22 al Teatro della Tosse in Sala Trionfo “Knock on Wood”, un Capodanno in musica e parole, tutto dedicato alla fortuna. Un grande live in cui, tra palco e platea, artisti e spettatori giocheranno insieme confrontando i propri riti scaramantici, in compagnia del groove inconfondibile di The Zena Soul Syndicate, il travolgente collettivo di musicisti che affonda le proprie radici nella Black Music, nel Soul e nel Funky anni 60/70.

Padroni di casa Lisa Galantini e Pietro Fabbri, insieme con Alessandro Bergallo e Mariana Moccia. C’è chi tocca ferro, chi fa gli scongiuri, chi indossa qualcosa di rosso, chi mangia acini d’uva allo scoccare della mezzanotte, varrà tutto per cercarla questa fortuna, trascorrendo l’ultima sera dell’anno insieme, ben vestiti e pronti per ballare in sala, dopo il brindisi di rito. Sarà difficile restare incollati alle poltrone.

Biglietti

Intero: euro 40. Ragazzi fino ai 14 anni: euro 20. Con il biglietto del concerto The Zena Soul Syndicate del 30 dicembre: euro 20.

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00.