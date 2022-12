Tri-Capodanno al Porto Antico, due serate di festa con Gli Autogol, Emis Killa, Cristina D'Avena

Il Capodanno genovese quest'anno si fa in tre, e propone eventi già a partire dal 29 e 30 dicembre. Appuntamento al Porto Antico, Calata Falcone Borsellino, per due serate di musica e divertimento condotte da Alberto Pernazza e DJ Giovanni Carrara. Grandissimi ospiti per festeggiare insieme in attesa dei tanti appuntamenti di San Silvestro.

Programma

Giovedì 29 dicembre

Ore 20.30 - Warm Up

Ore 21.00 - Gli Autogol + I Masa

Ore 22.10 - Cristina D’Avena & Gem Boy Show

Ore 23.50 - Dj Set Giovanni Carrara

Venerdì 30 dicembre

Ore 20.30 - Warm Up

Ore 21.00 - Mashville

Ore 22.00 - Nayt

Ore 23.00 - Shiva

Ore 23.50 - Emis Killa

A chiudere Dj Set Giovanni Carrara