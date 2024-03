Mangialonga del Golfo Paradiso: torna l'appuntamento ideale per chi ama passeggiate e buon cibo

Giovedì 25 aprile ritorna la Mangialonga del Golfo Paradiso, l'appuntamento ideale per gli amanti delle passeggiate e del buon cibo. La Mangialonga è organizzata da diverse realtà cittadine con lo scopo di valorizzare il patrimonio sentieristico che percorre le colline di Recco.

Raduno e partenzapresso la sede della Pro Loco Recco in via Ippolito D'Aste. Dalle ore 9 distribuzione dei pass “Mangialonga” e dalle ore 9:40 iniziano le partenze scaglionate. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 600 partecipanti e comunque entro le ore 18 del giorno 20 aprile. Quote di partecipazione: adulti 20 euro, ragazzi dai 6 ai 12 anni 12 euro, fino ai 6 anni gratis. In caso di pioggia la manifestazione avrà comunque luogo.

Le tappe

Le tappe della Mangialonga Golfo Paradiso 2024 sono le seguenti: Località Maggiolo, Cappella dell’Ascensione (Faveto), Località Ageno, Sant’Apollinare, Polanesi (Acli), arrivo presso il Belvedere di Megli.

Iscrizioni e pagamento

Contattare l’ufficio Pro Loco Recco via mail su mangialonga@prolocorecco.it, per informazioni visitare il sito: https://prolocorecco.it/informazioni-mangialonga

foto: fb@mangialongagolfoparadiso