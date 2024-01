Al via la rassegna “Polcevera Noir e dintorni”: dieci incontri alla scoperta del crime nostrano

Prenderà il via giovedì 11 gennaio “Polcevera Noir e dintorni - Una valle in transito”, la rassegna che intende proporre ai cittadini della val Polcevera (e non solo) un percorso di letture che si snoda attorno alla letteratura di genere (ma non solo), avvalendosi del contributo di alcuni autori italiani e di autori genovesi che hanno raccontato il territorio, la sua geografia e la sua storia.

Dieci eventi tra gennaio e maggio, sedici opere presentate, diciotto tra autrici e autori (attingendo in parte dal territorio stesso), un calendario fitto per una rassegna che si prefigge di portare i lettori a contatto con il genere crime (ma non solo) e di puntare l'obiettivo sulla Val Polcevera, per conoscerne meglio gli aspetti storici, geografici e letterari.

La letteratura crime è la più significativa forma di letteratura nazional-popolare di massa nella storia d’Italia. Negli ultimi decenni essa ha fagocitato il romanzo sociale, quello psicologico, perfino il romance e la commedia rosa e nera, piegandoli ai canoni della narrativa noir e poliziesca. La val Polcevera è particolarmente ricca di scrittori che si sono cimentati con il genere poliziesco, ambientando le loro storie nei quartieri e nei borghi della valle. Un luogo ricco di storia, una valle in transito che, dopo essere luogo di passaggio e collegamento con la pianura Padana e aver visto fiorire e svilupparsi per oltre un secolo l’industria genovese, oggi vive una difficile fase di transizione.

La direzione artistica della rassegna è curata dallo scrittore Bruno Morchio, coadiuvato dal blog culturale Themeltinpop.com e dalle associazioni di territorio S.O.M.S. La Fratellanza di Pontedecimo e Nonsolomorego, con il patrocinio del Comune di Genova - Municipio V Valpolcevera e il sostegno della Camera di Commercio di Genova e di COOP Liguria.

Programma

Giovedì 11/01/24 ore 17:30

Ronco - Paolacci "Tu uccidi - Tutto come ieri"

La Fratellanza Pontedecimo, Via Isocorte 13 Genova

Giovedì 25/01/24 ore 17:30

Chiara Ferraris "Lady Montagu"

Riccardo Gazzaniga "In forma di essere umano"

Ass. Nonsolomorego, Via Morego 48 Genova

Giovedì 8/02/24 ore 18

Clara Negro "Un diamante rosso sangue"

Arianna Destito Maffeo "Bonnie Parker"

La Fratellanza Pontedecimo, Via Isocorte 13 Genova

Giovedì 22/02/24 ore 18

Paolo Roversi "L’ombra della solitudine"

La Fratellanza Pontedecimo, Via Isocorte 13 Genova

Giovedì 7/03/24 ore 18

Enrico Pandiani "Ombra"

Sede Municipio V Valpolcevera, Via C. Reta 3 Genova

Giovedì 21/03/24 ore 18

Maria Masella "Un caso freddo"

De Bastiani - Cambiaso "Genova, scelte di sangue"

Biblioteca Civica Cervetto, Via Germano Jori, 60 R Genova

Giovedì 4/04/24 ore 18

Perissinotto - D’Ettorre "Il figliol prodigo"

La Fratellanza Pontedecimo, Via Isocorte 13 Genova

Giovedì 18/04/24 ore 18

Antonella Grandicelli "Il bacio freddo della polvere"

Mario Paternostro "I delitti del Bianco"

Sala Soci IPERCOOP l’Aquilone, Via Romairone 10 Genova

Giovedì 9/05/24 ore 18

Maurizio Galeazzo "Le due vite di Damiano Carletti"

Riccardo Ferrazzi "Modus in rebus"

La Fratellanza Pontedecimo, Via Isocorte 13 Genova

Giovedì 23/05/24 ore 17:30

Valeria Corciolani "Di rosso e di luce"

Ass. Nonsolomorego, Via Morego 48 Genova