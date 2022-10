Voltri, volontari da 'record': raccolgono 750 kg di rifiuti e 2 kg di mozziconi dalla spiaggia

Volontari al lavoro nel weekend, sulla spiaggia di Voltri, per raccogliere la spazzatura dalla spiaggia.

Il popolo di Plastic Free Liguria si è ritrovato sul litorale voltrese e ha raccolto ben 750 kg di spazzatura, tra cui 2,2 kg di mozziconi raccolti: per Claudio Canepa, referente dell'associazione, si tratta di un nuovo record in assoluto per Genova in una giornata.

Alla maxi raccolta - supportata dal Municipio Ponente - hanno contribuito volontari e associazioni come Asd Valerio D'Avino Surf Voltri, Ponente che Balla, Utri Mare, Amici del Capolinea, Anla Liguria, Pro Loco Voltri, Sconvoltri. Dopo una domenica di lavori, il rinfresco con la focaccia offerta da Priano e Chicchi Caffetteria.

Nell'aprile 2022 è stato firmato un protocollo d'intesa per la collaborazione tra Comune di Genova e associazione Plastic Free, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla pericolosità della plastica e organizzare giornate di pulizia.