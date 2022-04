Genova è "Plastic free", firmato accordo con l'associazione di volontariato

Genova diventa comune "plastic free". È stata firmata questa mattina la sottoscrizione del protocollo d'intesa che consiste in una collaborazione tra il Comune e l'associazione Plastic free con l'obiettivo di sensibilizzare sulla pericolosità della plastica e organizzare giornate di pulizia.

Alla firma del protocollo ha preso parte l'assessore all'Ambiente Matteo Campora e il referente locale dell'associazione. L'assessore ha anche partecipato alla prima giornata di clean up, sabato 9 aprile 2022, in spiaggia alla Foce e sul piazzale Kennedy alla quale hanno partecipato tantissimi volontari: "Centinaia di persone si sono riunite per raccogliere la plastica - racconta Campora - un grazie a Plastic Free Onlus e a Claudio Canepa; è stata l'occasione per sottoscrivere un protocollo di collaborazione con il Comune e ancora una volta i cittadini genovesi hanno risposto".

Presente anche il vicepresidente del Municipio Medio Levante Federico Bogliolo: "È solo quando prendi in mano e butti nel sacco un pezzo di plastica che ti rendi conto di quanto valore abbia e di quanto sia importante adoperarsi per il nostro pianeta, per noi - ha commentato - Un brivido, una emozione, un piccolo gesto che vale tanto".