Tri-Capodanno, piazza De Ferrari già transennata e maxi palco in allestimento anche al Porto Antico

Transenne e palchi in allestimento tra piazza De Ferrari e Porto Antico: così la città si prepara per il Tri-Capodanno, la festa per salutare il 2023 che quest'anno verrà trasmessa in diretta anche su Mediaset, portando una nuova occasione di visibilità per Genova.

I preparativi vanno avanti anche perché gli eventi iniziano già domani: il 29 e il 30 dicembre al Porto Antico, in calata Falcone Borsellino, saranno due serate all'insegna della musica con Autogol, Cristina D'Avena e Gem Boy, Mashville, Emis Killa e tanti altri. Il 31 dicembre, poi, appuntamento in piazza De Ferrari con tante star sul maxi palco: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci. Sul palco del Capodanno saliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. La regia sarà firmata da Luigi Antonini.

La serata prenderà il via non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Nel corso della serata saranno aperti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi e Gigi D’Alessio.

"Tre serate di musica e divertimento - dice il sindaco Marco Bucci, condividendo sui social le foto delle piazze in preparazione - in cui Genova sarà assoluta protagonista".