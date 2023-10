Tre anni dalla morte di Roberta Repetto, il ricordo della famiglia

"L'amore di chi ti ha voluto veramente bene vincerà la perversità e la morte, e il ricordo di te rimarrà sempre nei nostri cuori. Ciao Bobby". Così la famiglia Repetto ha voluto ricordare Roberta a tre anni dalla tragica scomparsa. La 40enne, insegnante di yoga e agente immobiliare, era infatti morta il 9 ottobre 2020, stroncata dalle metastasi di un melanoma dopo un'agonia durata due anni.

La morte di Roberta Repetto

La vicenda è nota. Nel 2018 la donna era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare. In primo grado erano arrivate le condanne per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi per il 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda. A inizio luglio è iniziato il processo di appello, che proseguirà a novembre con la seconda udienza, fissata per il giorno 21.

Il Centro Anidra è tornato all'asta

Nel frattempo i terreni e gli immobili del centro Anidra di Borzonasca sono tornati all'asta per la quinta volta. A febbraio 2023 si era conclusa la vendita all'asta, come già successo nel giugno 2022 a causa di inadempimenti, i terreni e gli immobili sono stati rimessi in vendita dal giudice. La nuova data dell'udienza è stata fissata per giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 15, il termine per la presentazione delle offerte mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 12. Il prezzo base è di 294mila euro e l'offerta minima di 220.500 euro, come nelle precedenti. Si tratta di una vendita sincrona mista che riguarda, come si legge nell'annuncio: "Il 100% della piena proprietà dei seguenti immobili: 1) fabbricato ad uso turistico ricettivo, articolato su due piani, costituito di numero 4 unità; 2) fabbricato diruto, su due piani; 3) fabbricato di nuova costruzione destinato alla promozione, commercializzazione e gestione dell’attività agricola, composto da tre corpi; 4) diversi terreni". Terreni e immobili si trovano nel comune di Borzonasca, località Casali di Stibiveri.

L'impegno dell'associazione 'La pulce nell'orecchio'

In questi tre anni la famiglia Repetto, con in prima linea la sorella Rita, ha sempre dichiarato di "volere giustizia riponendo la piena fiducia nelle istituzioni". Parallelamente ha portato avanti progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Un impegno iniziato attraverso una pagina Instagram (@la_pulcenellorecchio) e poi formalizzato a febbraio 2023 con la nascita di un'associazione che porta avanti diversi progetti. Con 'La pulce nelle scuole' i meravigliosi acquerelli di Roberta Repetto sono diventati segnalibri che vengono donati agli studenti e che contengono un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme nelle famiglie, attraverso 'Una pulce nel disegno' sono invece diventati copertine di libri che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. A luglio è stata organizzata anche una mostra a Sestri Levante con i disegni di Roberta. A settembre Rita, in qualità di presidente dell'associazione, ha raccontato la storia di 'Bobby' in un importante convegno a Venezia a Venezia presso il Centro Scalzi, intitolato "Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé"