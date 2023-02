Un'associazione in memoria di Roberta Repetto, contro la violenza di genere e psicologica

Il prossimo 22 febbraio verrà formalizzata la costituzione dell’associazione a promozione sociale "La pulce nell'orecchio" in memoria di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. Vicenda che ha portato alle condanne a tre anni e quattro mesi ciascuno il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Il processo per Maria Teresa Cuzzolin per circonvenzione di incapace sarebbe invece dovuto iniziare martedì 31 gennaio 2023, ma è stato rinviato all'11 luglio 2023.

L'associazione "La pulce nell'orecchio" nasce con il proposito di prevenire e contrastare la violenza di genere di ogni forma e tipo, tenendo in particolare riguardo il fenomeno della violenza psicologica. A darne notizia è Rita Repetto, sorella di Roberta che spiega: "L'associazione fornirà assistenza e sostegno alle donne e agli uomini vittime di violenza con supporti di tipo psicologico, legale, psicopedagogico, interculturale e organizzerà convegni, dibattiti, seminari, corsi, spettacoli teatrali, mostre e in genere manifestazioni tese a diffondere la conoscenza delle problematiche relative alle dinamiche settarie in ogni loro forma ed espressione. Inoltre divulgherà tramite materiale cartaceo e tramite social informazioni atte ad aiutare chiunque a riconoscere i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria".

"Gli 8 soci fondatori dell’associazione provengono da orizzonti professionali e esperienze di vita differenti - conclude Rita Repetto - ma li accomuna il bene voluto a Roberta e la volontà di contrastare la violenza in ogni sua forma, con la speranza che quanto accaduto a Roberta non succeda mai più. Verrà nominata presidente la sottoscritta e vice-presidente Claudia Salerno, amica e collaboratrice preziosa e indispensabile. Per il particolare interesse dimostrato all’intera vicenda e per la vicinanza alla mia famiglia dimostrata in questi anni verrà nominata socio onorario la dottoressa Lorita Tinelli , psicologa forense e massima esperta in Italia per quanto riguarda le dinamiche settarie. Colgo l occasione per ringraziare tutti quelli che in questi due anni mi sono stati vicini, siete stati davvero tantissimi ,anche grazie a voi e alla forza che mi avete trasmesso. L'associazione in memoria di mia sorella prende finalmente vita".

E a proposito del Centro Anidra proprio oggi, 9 febbraio 2023, è prevista l'udienza per la vendita all'asta di terreni e immobili del centro Anidra di Borzonasca. Lo scorso 16 giugno era stata annunciata la vendita all'asta a persone vicine al centro, successivamente però erano sorti problemi per il mancato pagamento del saldo prezzo. Il giudice aveva quindi revocato l'aggiudicatario e disposto la rimessa in vendita alle stesse condizioni dell'ultima asta giudiziaria, la quarta dall'inizio della vicenda.