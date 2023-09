Centro Anidra, nuovo colpo di scena: torna all'asta per la quinta volta

Nuovo colpo di scena sui terreni e gli immobili del centro Anidra di Borzonasca, coinvolti nella triste vicenda sulla morte di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. Vicenda che ha portato alle condanne in primo grado a tre anni e quattro mesi ciascuno il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Vicenda processuale che prosegue in appello, a novembre la seconda udienza dopo quella dello scorso mese di luglio. A febbraio 2023 si era conclusa la vendita all'asta, come già successo nel giugno 2022 a causa di inadempimenti, i terreni e gli immobili sono stati rimessi in vendita dal giudice. Si tratta della quinta asta giudiziaria dall'inizio della vicenda.

A ottobre 2023 il termine per la presentazione delle offerte

La nuova data dell'udienza è stata fissata per giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 15, il termine per la presentazione delle offerte mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 12. Il prezzo base è di 294mila euro e l'offerta minima di 220.500 euro, come nelle precedenti. Si tratta di una vendita sincrona mista che riguarda, come si legge nell'annuncio: "Il 100% della piena proprietà dei seguenti immobili: 1) fabbricato ad uso turistico ricettivo, articolato su due piani, costituito di numero 4 unità; 2) fabbricato diruto, su due piani; 3) fabbricato di nuova costruzione destinato alla promozione, commercializzazione e gestione dell’attività agricola, composto da tre corpi; 4) diversi terreni". Terreni e immobili si trovano nel comune di Borzonasca, località Casali di Stibiveri.

L'impegno della Pulce nell'Orecchio, in memoria di Roberta

Nel frattempo prosegue anche l'impegno della sorella di Roberta, Rita Repetto, che ha fondato l'associazione La Pulce nell'Orecchio (@la_pulcenellorecchio su Instagram) per portare avanti progetti di sensibilizzazione verso opinione pubblica e persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Tra le iniziative 'La pulce nelle scuole', i meravigliosi acquerelli di Roberta Repetto sono diventati segnalibri che vengono donati agli studenti e che contengono un elenco dei segnali comportamentali che devono far suonare un campanello d’allarme nelle famiglie. Attraverso 'Una pulce nel disegno' gli acquerelli sono invece diventati copertine di libri che contengono all'interno una frase: 'In ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio'. Rita Repetto parteciperà venerdì 22 settembre 2023 al convegno "Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé" a Venezia, presso il Centro Scalzi in Ramo degli Scalzi 54, raccontando la storia della sorella.