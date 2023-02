Morta dopo asportazione neo, depositate le motivazioni della sentenza

Sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado del processo per i fatti che hanno portato alla morte di Roberta Repetto, 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. Il "santone" del centro olistico, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda sono stati condannati a tre anni e quattro mesi ciascuno per omicidio colposo mentre la psicologa Paola Dora è stata assolta. La famiglia Repetto ha commentato: "Verrà ora preparato il ricorso in corte d'Appello e rimaniamo certi che la giustizia proseguirà, inevitabile, il suo corso".

Era stato invece rinviato, proprio in attesa delle motivazioni della sentenza di primo grado, il processo per Maria Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca. È accusata di circonvenzione di incapace per le somme donate da Repetto al centro.

Nel frattempo il centro Anidra, teatro della vicenda, è stato aggiudicato all'asta per la cifra di 220mila e 500 euro nelle scorse settimane. Grazie all'impegno della sorella, Rita Repetto, è nata invece il 22 febbraio l’associazione a promozione sociale "La pulce nell'orecchio" in memoria di Roberta Repetto. Ha tra i suoi obiettivi la prevenzione e il contrasto della violenza di genere di ogni forma e tipo, tenendo in particolare riguardo il fenomeno della violenza psicologica: "Cercheremo con tutte le nostre forze di contrastare la violenza in ogni sua forma e proveremo ad aiutare chiunque a riconoscere i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria, perché quanto accaduto a Roberta non accada mai più".