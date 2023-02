Meteo Liguria: l'allerta neve chiude alle 13, ma resta l'avviso per il forte vento

È stata confermata alle 13 di oggi, lunedì 27 febbraio, la chiusura dell'allerta gialla per neve sui versanti padani di levante e i comuni interni del centro regione. Confermato anche il passaggio da arancione a gialla, sempre alle 13, per i versanti padani di ponente (in questa zona l'allerta proseguirà fino alle 13 di domani). Resta invece l'avviso meteo per vento di burrasca forte settentrionale, limitatamente alle zone di centro ponente, valido sia per oggi sia per domani.

Il punto: nevicate in giornata e temperature rigide

Come previsto, la neve dalle prime ore della mattinata è arrivata nelle zone interne della regione, in particolare i versanti padani, con i fiocchi che si sono spinti a ridosso della costa soprattutto nel savonese. I nivometri della rete Omirl, da inizio evento, segnano (aggiornamento alle ore 11): Monte Settepani 48 cm (dato parziale), Ferrania-Cairo Montenotte 25, Dego Girini 34, Urbe Vara Superiore 23, Campo Ligure 6, Amborzasco-Santo Stefano d’Aveto 3, Scurtabò-Varese Ligure 5, Varese Ligure 8, Cuccarello-Sesta Godano 10.

Temperature rigide nelle zone interne, con queste minime registrate in alcune stazioni: Pieve di Teco (Imperia) 2.3, Calizzano (Savona) -1.9, Cairo Montenotte (Savona) -0.1, Busalla (Genova) 0.8, Santo Stefano d’Aveto (Genova) -4.0, Varese Ligure (La Spezia) 1.1. I valori più freddi, ovviamente, in quota: -9.3 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia, 1845 metri), -8.0 a Pratomollo (Borzonasca, Genova, 1520 metri), -6.8 a Monte Settepani (Osiglia, Savona, 1375 metri). Nei capoluoghi di provincia, alle 11.00, si registravano 6.3 gradi a Genova Centro Funzionale, 4.6 a Savona Istituto Nautico, 9.8 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 8.3 a La Spezia.

Vento a più di 150 km/h

Venti settentrionali con raffiche di burrasca forte su molte zone della regione: raffica a 154.4 km/h al Lago di Giacopiane, nell’entroterra di Levante, 122.8 a Fontana Fresca, alle spalle di Sori (Genova). In costa da segnalare raffiche a 93.2 km/h a Marina di Loano, 85.3 ad Arenzano Porto, 76 a Portovenere.

Permarranno ancora i venti settentrionali con raffiche di burrasca forte in particolare sulle zone di centro ponente; tuttavia anche a levante saranno presenti venti intensi con possibili raffiche di burrasca.

Mentre nelle altre zone interne le precipitazioni nevose andranno sostanzialmente esaurendosi, tra il pomeriggio e la serata di oggi è attesa una pausa anche sui versanti padani del ponente ligure: qui una nuova ripresa delle nevicate è prevista durante la prossima notte, con fenomeni prevalentemente deboli fino a metà giornata.

Il freddo continuerà a interessare un po’ tutta la regione, con disagio più accentuato nelle zone interne, in particolare sui versanti padani.

Le previsioni

Lunedì 27 febbraio - Nevicate fino a moderate su D tendenti a divenire deboli dal primo pomeriggio con accumuli compresi tra 2-5 cm a fondovalle e su zone sensibili, più elevati a quote maggiori. Deboli nevicate su comuni interni di B (Savonese) con locali accumuli tra 1 e 3 cm oltre 300m-400m. Fenomeni in temporanea attenuazione o esaurimento in serata (nuova ripresa nelle ore notturne di martedì). Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h), in attenuazione su CE. Disagio fisiologico fino a molto freddo, localmente anche su B .

Martedì 28 febbraio - Deboli nevicate durante la notte e fino alla tarda mattinata su D con accumuli fino a 2- 3 cm su zone sensibili. Possibili spolverate su A interno e B interno (parte occidentale) oltre 300-500 m. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) su ABD, burrasca su CE (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico fino a molto freddo localmente anche su coste di B. Mare fino a molto mosso su capi esposti di A, agitato a largo.

Mercoledì 1 marzo - Nuova ripresa delle precipitazioni dal mattino con deboli nevicate su DE oltre 400-500 m a tratti moderate su D, con accumuli maggiori di 3-5 cm. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico per freddo su DE e localmente su B.