Genova si risveglia con la neve sulle alture e nelle vallate: situazione e disagi traffico

Genova oggi, lunedì 27 febbraio, si risveglia con le alture imbiancate e con una nuova ondata di freddo: la nevicata tanto annunciata infine è arrivata fin dalle prime ore del mattino e ha coinvolto anche il comune di Genova, specialmente zona Cannellona, Sambuco e via di Creto, dove la polizia locale raccomanda di prestare attenzione, ma anche le alture del ponente e le vallate dell'entroterra, il tutto accompagnato da forte vento.

Ricordiamo che, fino alle 13, sulla zona centrale della regione che comprende anche Genova, c'è allerta gialla (qui le previsioni) per neve.

Neve e vento fino a 154 km/h

Arpal conferma che nevicate stanno interessando le zone della A6 e della A26, coinvolgendo dunque val Bormida e valle Stura, raggiungendo le zone interne e avvicinandosi alla costa ad esempio con fiocchi sulle alture del ponente genovese (zona sopra Voltri e Arenzano). I nivometri della rete Omirl segnalano, da inizio evento: 48 cm a Monte Settepani, 15 a Ferrania (Cairo Montenotte), 25 a Dego Girini, 20 a Urbe Vara Superiore, un paio di centimetri a Campo Ligure, 9 a Varese Ligure, 10 a Cuccarello (Sesta Godano). I fenomeni sono generalmente deboli (anche quelli piovosi). Per quanto riguarda i venti settentrionali di burrasca o burrasca forte (anche per oggi vige un avviso su tutta la regione) nelle ultime ore toccati i 154 km/h al lago di Giacopiane.

Per quanto riguarda le temperature, i valori più bassi sono stati registrati da Arpal in quota con -9.3 a Poggio Fearza, -8.0 a Pratomollo, -6.8 a Monte Settepani. Altre temperature alle ore 7: Pieve di Teco 3.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.3, Cairo Montenotte 0.0, Savona Istituto Nautico 3.2, Genova Centro Funzionale 5.1, Busalla 0.8, Chiavari 6.5, Varese Ligure 1.8, La Spezia 6.8.

Situazione traffico

Amt in mattinata ha segnalato le seguenti variazioni al servizio provinciale:

Tigullio Orientale

Si segnalano disagi sulle linee locali di Varese Ligure

Inoltre la linea 852 (Carro - Sestri Levante) non transita in località Castello

Si segnalano disagi sulle linee locali di Varese Ligure Inoltre la linea 852 (Carro - Sestri Levante) non transita in località Castello Tigullio Centrale

La linea 826 (Borgonovo - Passo del Bocco) è limitata a Montemoggio;

La linea 817 (Gattorna - Roccatagliata) è limitata a Neirone.

La linea 826 (Borgonovo - Passo del Bocco) è limitata a Montemoggio; La linea 817 (Gattorna - Roccatagliata) è limitata a Neirone. Val Trebbia / Alta Val Bisagno

Il servizio è tornato regolare.

A Rossiglione, a causa delle attività di sgombero neve e salatura strade da parte della squadra degli operai comunali, il servizio scuolabus per la giornata odierna è sospeso.

Per quanto riguarda il traffico autostradale, da questa mattina sono in atto deboli nevicate in particolare sulla A26 per ora senza disagi alla circolazione. Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

La polizia locale di Genova raccomanda di prestare particolare attenzione in zona Cannellona, Sambuco e via di Creto, ma non risultano al momento particolari disagi.