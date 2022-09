Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Dopo l'allerta gialla con allagamenti a Genova nella giornata di sabato 24 settembre ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 26 settembre 2022, variabilità con giornate di pioggia alternate a schiarite e sole.

Previsioni meteo Liguria domenica 25 settembre 2022

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, temperatura massima 23°C, minima 14°C, mare mosso. In Liguria instabilità nel primo mattino, con fenomeni in graduale esaurimento entro il primo pomeriggio. Nuvolosità che comunque permarrà per l'intera giornata, più compatta sulle Alpi, dove in serata potranno tornare le piogge.

Previsioni meteo Liguria lunedì 26 settembre 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo lunedì a Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, senza piogge. Temperature tra i 17°C e i 23°C, mare mosso. Permane comunque una situazione instabile in Liguria a causa di correnti umide di matrice atlantica che insistono sull'Europa centro-meridionale. Possibili piogge nei settori interni.

Previsioni meteo Liguria martedì 27 settembre 2022

Martedì i previsori di 3Bmeteo dipingono una giornata a Genova con cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi con temperature che vanno dalla minima di 19°C alla massima di 23°C. Mare molto mosso. Per quello che riguarda il resto della regione sulla Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sull'Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 28 settembre 2022

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, mare mosso. Per il resto della Liguria su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 29 settembre

Giovedì 29 settembre a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. Possibile peggioramento con piogge nella giornata di venerdì 30 settembre, poi ancora variabilità tra sabato 1 e domenica 2 ottobre prima bel tempo e poi ancora piogge. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.