Allerta meteo gialla prolungata sul levante della regione

Nuovo bollettino di Arpal, che sabato 24 settembre ha deciso di prolungare l'allerta, ma solo sulla zona C, ovvero il levante della regione, fino alle 10 di domenica 25 settembre. La foto sopra dunque si riferisce alla giornata di sabato, quella qui sotto a domenica, appunto fino alle 10.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 24 settembre 2022

Tempo perturbato ed instabile con piogge diffuse moderate, fino a forti su C, che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni daranno luogo a cumulate areali elevate su C, significative su B ed E, con cumulate puntualmente elevate. Alta probabilità di temporali o rovesci forti e/o organizzati sulle zone BCE, bassa su AD e in tarda sera su B. Venti tra moderati e forti su AB, meridionali moderati con locali rinforzi su C in rotazione settentrionali. Mare tra mosso e molto mosso.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 25 settembre 2022

Il passaggio della perturbazione in mattinata mantiene condizioni di instabilità sul Levante con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale ed alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti sulla zona C. Permane una bassa probabilità di rovesci o temporali sulle zone ABDE, in particolare nella prima parte della giornata. Venti settentrionali tra moderati e forti localmente rafficati.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 26 settembre 2022

Variabilità con possibili locali rovesci o temporali.

La suddivisione in zone del territorio regionale