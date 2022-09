VIDEO | Allagamenti a Sampierdarena, strade chiuse

Bolzaneto e Sampierdarena sono state tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo, che si è abbattuta su Genova e la Liguria sabato 24 settembre 2022. Queste immagini sono state girate in via Paolo Reti, all'incrocio con via Degola.

L'ex presidente della Commissione Seconda Municipio II Centro Ovest, Fabrizio Maranini, punta il dito sui mancati interventi. "Bastata una pioggia un po' più consistente per bloccare Sampierdarena. Sinché la giunta comunale non mette mano al portafoglio e finanzia il secondo lotto del rio Belvedere sarà sempre peggio - dichiara Maranini -, basterà sempre meno acqua per far saltare i tombini, allagare via Degola e bloccare mezza città".

"Ricordo che mozioni e interrogazioni sul tema giacciono ancora nei cassetti dell'amministrazione civica - prosegue Maranini - come quella deliberata sull'attraversamento a raso di piazza Montano per le persone con difficoltà a fare le scale e per questi giorni di pioggia quando dovrebbe stare chiuso".

"É indispensabile che il Municipio solleciti i lavori del secondo lotto del rio Belvedere, il primo fu ultimato nel maggio del 2017, altrimenti sarà sempre peggio e potrebbe persino finire in tragedia come successe nei fondi della banca Carige negli anni ottanta quando vi fu una vittima", conclude.