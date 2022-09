Ansaldo, si torna a manifestare. I sindacati: "Situazione disastrosa"

Si trasformerà molto probabilmemte in manifestazione il presidio convocato per stamattina, mercoledì 21 settembre, per discutere del futuro dell'Ansaldo. L'appuntamento è alle 8,15 davanti alla portineria centrale: qui si terrà un'assemblea che potrebbe tramutarsi in corteo per le strade della città. A comunicarlo i sindacati Fim-Cisl, Fiom e Uilm dopo la riunione di ieri con la direzione aziendale in cui sono emersi gravi elementi sullo stato dell'impresa.

Dall'incontro - spiegano le organizzazioni sindacali - è emerso che la ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a 50 giorni dalla richiesta aziendale, non è ancora avvenuta. "A oggi nemmeno un euro è stato versato dall'azionista di maggioranza (nelle mani del governo) per far fronte ai gravi problemi di Ansaldo Energia" scrivono i sindacati.

L'azienda ha poi comunicato che per il 2023 non ci sono commesse firmate: questo porterà a uno scarico di 200mila ore di lavoro a partire già dal 1 marzo, destinato ad aumentare se non si riuscisse a invertire rapidamente rotta.

I sindacati non usano mezzi termini: "Una situazione disastrosa per lo stabilimento di Genova".

È stato ricordato dalle sigle come Ansaldo Energia avesse già firmato con l'Enel tre importanti commesse (la centrale a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella da riconvertire a gas), poi "fermate dal governo per scelte di politica energetica (continuare con il carbone). A queste bisogna aggiungere le commesse firmate (Linea Generatori) per il mercato russo poi stoppate dal governo per le sanzioni".

"In queste situazioni abbiamo una sola certezza - concludono i sindacati - non permetteremo che siano i lavoratori ad essere l'agnello sacrificale di scelte politiche di chi governa e di strategie aziendali poco lungimiranti".