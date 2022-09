Ansaldo Energia, l'allarme della Fiom: "La fabbrica sta morendo, non ve la faremo chiudere"

La Fiom lancia l'allarme sul futuro di Ansaldo Energia e lo fa attraverso una nota in cui denuncia una serie di importanti problematiche e affidando il proprio gridodi allarme a città e stampa genovese.

"Il primo agosto la direzione aziendale ci ha comunicato lo stato di pre-fallimento di Ansaldo Energia - si legge - sono passati più di 30 giorni e la situazione dello stabilimento è disastrosa. La ricapitalizzazione non è avvenuta, lavoro nuovo non è entrato e la fabbrica sta lentamente morendo. Interi reparti sono fermi, non vengono acquistati nemmeno i pezzi di ricambio necessari alla manutenzione degli impianti, lo stabilimento di Cornigliano è deserto".

Fiom mette poi in luce alcuni problemi all'interno dello stabilimento: "Alcuni esempi pratici - così vengono definiti - per capire cosa sta succedendo. Nel reparto Pale la macchina utensile Heller 3 è ferma da 2 mesi pur avendo il carico di lavoro: manca il braccetto cambio utensili. Nel reparto PMRO al montaggio della GT36 di Fusina mancano le palette dei due stadi compressore cb1 e cb2. Manca persino l’olio per le macchine utensili, e ancora nel reparto Microturbine non vengono acquistati i quadri elettrici, cabinati e recuperatori; nel reparto Saldatura Rotori mancano i 'tronconi' per assemblaggio della GT36; nei reparti di Campi 1 mancano i consumabili (abrasivi per le sbavature, ecc) e la vernice in cabina di verniciatura (con il pezzo dentro in attesa); mancano cuscinetti turbina, viradori, gear box e valvole (sia per service che impianti nuovi). Ci chiediamo - conclude la Fiom - perché tutto questo avviene? Ed è solo la punta dell'iceberg. Quello che è certo è che non vi faremo chiudere Ansaldo".