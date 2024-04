Sportelli bancari, in Liguria sono sempre meno: 116mila abitanti rimasti senza negli ultimi anni

Sempre meno sportelli bancari sul territorio, il che equivale a un aumento delle persone che non hanno accesso a questi presidi con ricadute in termini economici, di legalità e sociali. Il fenomeno colpisce anche la Liguria che - pur rimanendo in linea con la media nazionale - ha perso ben 145 sportelli dal 2018 al 2022 passando da 706 a 561, una diminuzione del 20,5%.

Di conseguenza anche i Comuni serviti da banche sono diminuiti del 17,3%, passando da 127 a 105: in questi anni ben 22 centri non hanno più sportelli. E in Liguria a farne le spese sono spesso i residenti dei Comuni più piccoli, nei quali le banche hanno deciso di non investire più.

Infine, nel 2023, nella nostra regione sono 116.383 gli abitanti senza accesso a uno sportello bancario, pari al 7,7%, di questi 41.419 sono over 60.

I dati sono stati elaborati da Lab 12.01 per Uilca-Uil, nell'ambito della campagna "Chiusura filiali? No grazie": "Il problema della chiusura degli sportelli bancari - commenta il segretario Uilca Fulvio Furlan - riguarda tutta la popolazione e ha ricadute sui territori in termini economici, di legalità e sociali. Questa mobilitazione, insieme al Rapporto annuale sulla desertificazione bancaria, ha agevolato la costituzione di un gruppo di lavoro presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con il presidente Renato Brunetta che ha accolto il nostro appello".

La situazione in Italia

Il primato negativo è di Molise, Abruzzo e Marche, con la desertificazione bancaria più allarmante tra le regioni italiane: tra il 2018 e il 2023 hanno rispettivamente visto ridurre la presenza degli sportelli bancari nel proprio territorio del 28,4%, del 25,9% e del 25%. Percentuali superiori alla media nazionale che nello stesso periodo segna un -20,7% (-5.248), passando da 25.409 sportelli del 2018 a 20.161 del 2023. In questo quadro, la percentuale della Liguria è allineata a quella italiana.

A livello nazionale anche i dipendenti hanno subito un calo del 6% (-16.727), da 278.152 a 261.425. Nel 2023, sono quattro milioni e 347.643 (il 7,4% dell'intera popolazione) le persone senza accesso a uno sportello bancario. Di questi, un milione e 373.919 sono over 60.

Dal rapporto Uilca sull'impatto della desertificazione bancaria sugli italiani è emerso che nove persone su 10 sono insoddisfatte dalla chiusura degli sportelli bancari nel proprio comune e ritengono utile parlare con un operatore bancario. Per otto su dieci non sarebbe lo stesso se lo sportello bancario chiudesse e fosse sostituito da un bancomat. Per sette su 10 la prossimità bancaria influisce sulla propensione all'investimento in prodotti finanziari: la banca non è solo un luogo dove custodire i risparmi ma anche il motore dal quale si origina la produzione di ricchezza.