Ansaldo, rischio "scenari disastrosi per l'azienda e i lavoratori": sindacati sul piede di guerra

La direzione aziendale di Ansaldo ha comunicato che l'azienda "è entrata ufficialmente in una situazione di pre-fallimento, con i debiti che superano i ricavi di centinaia di milioni di euro, e che se l’azionista di maggioranza, la CdP, non ricapitalizza, sarà commissariata portando i libri in tribunale, senza avere nemmeno i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti: un disastro". Questa la comunicazione della Rsu Fiom Aen che annuncia ancora che "nel 2023 le ore di scarico sono diventate 250mila. Ci è stato comunicato che a settembre verrà presentato un piano industriale: sarà lacrime e sangue, con centinaia di esuberi, finalizzato a ridimensionare anno dopo anno Ansaldo Energia. Eppure il nostro amministratore delegato negli ultimi due anni si è prodigato verso l'esterno a spiegare che le cose andavano bene, anzi, benissimo, e che non c'era nessun tipo di problema".

La realtà però pare diversa: "Negli ultimi due anni - continua la Rsu - non è stata presa neanche una commessa, in Italia si è fatto superare persino dalla concorrente Siemens che si è aggiudicata due ordini, all'estero completamente irrilevante".

Cisl: "Pronti a intraprendere qualsiasi azione di mobilitazione"

“Nell’incontro di oggi - è il commento della Fim Cisl Liguria - Ansaldo Energia ci ha detto che il cda riunitosi nella mattinata ha attivato l’art. 2446 del codice civile che prevede la richiesta all’azionista di ricapitalizzare ed ha approvato le linee guida del piano industriale che verrà presentato a settembre. Queste criticità non devono portare assolutamente a scenari disastrosi per l’azienda e quindi per i lavoratori. In questi giorni la Commissione Europea ha ufficializzato l’inclusione del nucleare e del gas nell’elenco delle fonti “green” e ha approvato il primo dei 2 programmi Ipcei sull’idrogeno nel quale Ansaldo Energia / GreenTech è parte attiva.Monitoriamo con grande attenzione le difficoltà di questo momento ma siamo ben consapevoli delle possibilità di sviluppo rispetto al futuro: Ansando Energia con le turbine a turbo gas, Ansaldo Nucleare definita energia Green e la nuova azienda Ansaldo Green Teac possono sicuramente avere un ruolo significativo nel mercato delle rinnovabili e nel business degli accumulatori di energia”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria commentando l’incontro di oggi con l’azienda.

E poi aggiunge nella nota: “Ed è recente la notizia dell’acquisizione di due bandi sul Pnrr: l’ennesima dimostrazione di come l’azienda possa avere prospettive senza dubbio importanti. Si può tamponare questa situazione magari attraverso strumenti che possano portare a risparmi o sistemi di efficientamento insieme all’analisi di tutte le attività che possono essere internalizzate per aumentare le ore lavoro risparmiando anche capacità economiche. Soluzioni per preservare la tutela occupazionale che non deve essere minimamente intaccata. Come Ansaldo Energia le tre centrali stoppate potrebbero ripartire e si potrebbe puntare su mercati influenzati con meno incidenza dagli aumenti del gas. Vanno inoltre capite le sinergie delle tre aziende e CdP come azionista di maggioranza che deve credere in questo gruppo leader nel campo dell’energia: deve immettere nuove risorse economiche per progettare un futuro che può essere assolutamente di rilievo. Se questo non succederà come Fim Cisl siamo pronti ad intraprendere qualsiasi azione di mobilitazione anche dura, per salvaguardare azienda ed occupazione”, conclude Venzano.

Uilm: "Situazione disastrosa"