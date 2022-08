Ansaldo, l'allarme di Confindustria: "A rischio anche i fornitori della filiera"

Le notizie che riguardano Ansaldo Energia stanno preoccupando in questi giorni non solo i lavoratori (circa 2400) e la città di Genova, ma anche le numerose piccole e medie imprese, fornitori che collaborano da anni con l'azienda e che, nel tempo, hanno sostenuto rilevanti investimenti per adeguare i prodottie i processi alle esigenze dell'importante cliente. In totale, si parla di quattromila persone a rischio.

"In queste ore stiamo ricevendo manifestazioni di forte preoccupazione da parte di numerose piccole e medie imprese associateper l’attuale situazione di difficoltà di Ansaldo Energia" è il grido di allarme di Confindustria Genova. Il venir meno della regolarità dei pagamenti e l'eventuale inesigibilità dei crediti vantati a oggi dalle piccole e medie imprese della filiera metterebbe a rischio la loro stessa sopravvivenza. Di conseguenza, anche la tenuta del sistema sociale e di welfare dell'intero territorio.

"Da più parti - è il commento di Confindustria Genova - viene pertanto richiesto l’intervento urgente di Cassa Depositi e Prestiti per evitare conseguenze drammatiche sul tessuto delle piccole e medie imprese, che la stessa Cdp considera strategico per il Paese. Questa vicenda si inquadra in una politica sulla quale la nostra associazione è sempre più impegnata, volta a perseguire una maggiore integrazione tra grande industria e Pmi in un processo di ristrutturazione delle catene del valore avente per capisaldi l’innovazione tecnologica, l’apertura di nuovi mercati, la logistica e l’accesso al credito. Ansaldo Energia ha un ruolo primario in questo processo, che deve essere salvaguardato".

Ansaldo: l'allarme e la manifestazione dei lavoratori

La 'bomba' è scoppiata il primo agosto, con l'azienda che ha comunicato di aver attivato l'articolo 2446 del codice civile che prevede la richiesta all'azionista (quello di maggioranza è Cassa Depositi e Prestiti) di ricapitalizzare, approvando le linee guida di un piano industriale "lacrime e sangue" che verrà presentato a settembre.

In pratica, riassume la Rsu Fiom Aen, l'azienda "è entrata ufficialmente in una situazione di pre-fallimento, con i debiti che superano i ricavi di centinaia di milioni di euro, e che se l’azionista di maggioranza, la CdP, non ricapitalizza, sarà commissariata portando i libri in tribunale, senza avere nemmeno i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti: un disastro".

Il giorno dopo, il 2 agosto, oltre mille manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro la situazione dell'azienda. Ai lavoratori di Ansaldo Energia si sono unite anche delegazioni dell'ex Ilva e Fincantieri. Uilm, Fim e Fiom hanno comunicato che per settembre è già pronta una mobilitazione con istituzioni e la città intera per non perdere il più grande presidio industriale della regione.

Anche la Regione Liguria - oltre al mondo della politica ligure e genovese - si è mobilitata e ha fatto sapere di essere in contatto con i vertici di Ansaldo Energia per convocare un tavolo di confronto tra parti sociali, management e azionista.