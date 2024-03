Frana tra Varazze e Cogoleto, Liguria in allerta per il maltempo

Allerta gialla in Liguria con forti temporali, vento di burrasca e mareggiata intensa (a questo link dettagli, orari e previsioni), si registrano nuove frane dopo quelle avvenute nei giorni scorsi tra venerdì 1 e sabato 2 marzo 2024.

Problemi a Varazze sul percorso ciclo-pedonale che collega il Comune con Cogoleto. Una grossa frana è caduta su lungomare Europa all'altezza della Baia dei Pescatori ostruendo il passaggio, fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada è stata chiusa.

A Genova la pioggia ha allagato, come capita ormai in occasione di ogni ondata di maltempo, il sottopasso in via Simone Pacoret de Saint Bon a Multedo. Il Comune aveva promesso, a metà gennaio, di avere diverse proposte per trovare una soluzione al problema, a distanza di quasi due mesi la situazione sembra quella di partenza. Ogni volta che piove il sottopasso diventa una piscina.

A Rossiglione nelle ultime ore uno smottamento ha interessato la viabilità nella frazione Garrone, poco prima del ponte in località Brigne, con uno sprofondamento di circa 15 centimetri del sedime stradale mentre a Crocefieschi una scuola è stata sventrata da un enorme masso caduto dalla collina, sono poi stati registrati altri smottamenti minori e un tratto di strada a Genova è stato precauzionalmente chiuso. .

