Frana a Crocefischi e scuola sventrata: le lezioni si terranno in Comune. Gli aggiornamenti

Nel pomeriggio di sabato 2 marzo 2024 sono proseguiti a Crocefieschi i sopralluoghi e le verifiche in seguito alla frana che, nella serata di venerdì, ha coinvolto la scuola primaria. Un enorme masso, stimato di oltre trenta tonnellate, ha infatti sventrato la parete dell'edificio scolastico entrando per circa due metri al suo interno, dopo essere passato tra due case sfiorando la chiesa.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, a monitorare la situazione il sindaco Filippo Bassignana, tecnici del Comune, geologo e vigili del fuoco. In tutto le abitazioni evacuate risultano sei di cui solo due abitate. Le persone evacuate sono due, entrambe alloggiate autonomamente. I pompieri hanno provveduto al recupero dei beni e hanno poi coperto con un telone la parte di scuola colpita. Da lunedì 4 marzo le lezioni riprenderanno regolarmente presso il palazzo del Comune, come ha spiegato Gianluca Braghi, consigliere delegato alla protezione civile di Crocefieschi.

Quella di Crocefieschi è stata l'ultima - e la più grave - di una serie di frane che hanno coinvolto il territorio della Città Metropolitana: dopo le piogge dei giorni scorsi, ieri sono stati registrati altri smottamenti minori e un tratto di strada a Genova è stato precauzionalmente chiuso. A Rossiglione, in località Garrone, ha cedimento lungo la strada. Resta alta l'attenzione perché è prevista una nuova ondata di maltempo proprio nelle prossime ore.

